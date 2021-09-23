Архив Шостаковича позволяет совершать открытия и сегодня

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25 сентября великому композитору Дмитрию Шостаковичу исполнилось бы 115 лет. Отмеченный всеми высшими советскими наградами и званиями, но и не раз испытавший жесткий прессинг власти, Шостакович прожил непростую жизнь и ушел в далеком 1975-м, не дожив и до семидесяти лет.

Но его нестареющая музыка продолжает звучать в концертных залах и на оперных сценах всего мира. О великом композиторе и его наследии «ВМ» рассказывает хранитель Архива Д. Д. Шостаковича в Москве Ольга Домбровская:

— При всей полярности оценок творчества Шостаковича он давно стал властителем дум нескольких поколений и притягивал внимание как тех, кто им восхищался, так и тех, кто не понимал и отвергал его. Замечательно, что творчество Шостаковича сохраняет художественную ценность и сегодня, когда жизненные реальности, породившие его, казалось бы, ушли в прошлое.

Это актуальность гениального творчества, которое вдохновляется не только исчезающими событиями окружающей жизни, но и непреходящими человеческими чувствами.

После кончины композитора, когда встал вопрос о сохранении его наследия, усилиями его вдовы Ирины Антоновны в Москве был создан архив Д. Д. Шостаковича. Сейчас архив представляет собой часть издательства «Дмитрий Шостакович», созданного энергией все той же Ирины Антоновны для публикации сначала неизданных сочинений, но давно уже вышедшего за эти узкие рамки.

Главная часть архива — это хранящиеся в нем нотные рукописи Шостаковича. Надо сказать, что нотные автографы композитора находятся в разных архивах Москвы, Санкт-Петербурга, а также в других городах России и за рубежом. Некоторое время назад было принято смелое решение: сканировать все автографы Шостаковича, не только из нашего архива, но и из других хранилищ. Через несколько лет эта задача в немалой степени была решена.

Сейчас архив Д. Д. Шостаковича обладает самым большим собранием электронных копий нотных автографов композитора. Исследователи, занимающиеся его творчеством, исполнители и студенты могут познакомиться у нас с первоисточниками музыкального текста по отпечаткам, почти неотличимым от оригиналов. И им не надо для этого обращаться в другие хранилища и архивы, что как минимум удобно.

За последние десятилетия сотрудниками архива обнаружены несколько неизвестных сочинений Шостаковича, и все они изданы в нашем издательстве и зазвучали в концертах и на оперной сцене.

Иногда спрашивают, как это может быть, ведь Шостакович начал свою творческую жизнь почти сто лет назад. Да, это случается (находятся даже неизвестные сочинения Моцарта), и поверьте, нет большего счастья, чем, глядя в нотный лист, понять, что ты видишь никогда не звучавшее сочинение Шостаковича!

Архив участвует во всех проектах, связанных с сохранением творческого наследия и памяти о композиторе. Издан альбом фотографий Шостаковича, и не только из тех, что хранятся у нас, но и из других архивов, включая частные.

Ведется работа над созданием нотографического справочника, один его выпуск уже увидел свет. Создается и Летопись жизни и творчества Шостаковича, первый том опубликован, сейчас своего часа ждет второй том. Эту работу делают наши коллеги из Санкт-Петербурга.

Сотрудники архива участвуют и в издании научных сборников, посвященных творчеству и жизни Шостаковича, «Исследования и материалы». Четыре выпуска сборника уже опубликованы.

С конца 1990-х годов издательство «Дмитрий Шостакович» издает Новое собрание сочинений Шостаковича в 150 томах. Массив выпущенных томов уже перевалил за две трети. Новое собрание сочинений включит все известные на сегодняшний день произведения Шостаковича. Это издание уникально по научному аппарату: впервые в издательской практике нотное издание включает факсимильное воспроизведение всех набросков и эскизов сочинений и подробные комментарии к ним.

ДОСЬЕ

Дмитрий Шостакович — советский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и пяти Сталинских премий, Государственных премий СССР и РСФСР. В 1957– 1974 годах — секретарь Правления Союза композиторов СССР, затем, до 1968 года, председатель Правления Союза композиторов РСФСР. Один из крупнейших композиторов XX века.