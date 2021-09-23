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Скворечник как символ благополучия

Марьяна Шевцова

Общество
Скворечник как символ благополучия
Педагог Дворца «Восточный» Анна Дремлюга вместе с Федором Свечниковым (справа) и Сабиной Потаповой делают домик для птиц/ Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Одна из старых добрых традиций — мастерить осенью домики для птиц. Пожалуй, каждый ребенок делал их в детстве. Откуда же появилась необходимость в самодельных скворечниках и где сегодня можно их сделать, разбиралась «Вечерняя Москва».

Скворечники, по словам москвоведа и историка Александра Васькина, — чисто российское изобретение.

— Их начали сооружать еще в XVIII веке, — рассказал он.

В то время скворец был символом достатка и благополучия в семье.

— С этим связано и то, что скворечники делают в форме домика, — пояснил Александр Васькин. — Ведь считалось, что, чем лучше будет домик для птицы, тем лучше будет и жизнь у семьи, которая этот скворечник создала.

Немаловажно, что такая семейная поделка была распространена в обычных, крестьянских семьях.

— Именно они в большей степени из-за своей малограмотности верили во всякие суеверия, в том числе и такие, как со скворцом, — уточнил москвовед.

Особенно много скворечников было в Москве. По словам Александра Васькина, даже проводились праздники — Дни птиц, в апреле. К слову, изначально домики для птиц делали именно весной. Это было в первую очередь жилье для скворцов, а позднее появилась традиция мастерить кормушки накануне зимы.

— Делали скворечники из дерева, чтобы это был надежный дом, где скворец сможет произвести потомство, — рассказал эксперт.

Традиция делать скворечники существует и сегодня. К примеру, во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» даже проводятся специальные занятия по изготовлению скворечников, которые с удовольствием посещают практически все, кто занимается во дворце. А это, по словам директора учреждения Анны Гурченковой, 4300 ребят самого разного возраста.

— Это очень востребованное направление, — отметила она. — С ребятами на занятиях мы делаем скворечники весной и кормушки осенью.

Педагог дополнительного образования Дворца творчества Анна Дремлюга рассказала, что каждую осень мастерит со своими учениками домики для птиц.

— В этом году мы делаем их из картонной бумаги, она плотная и не промокнет под дождем, — уточнила она.

По словам педагога, процесс создания скворечников очень нравится детям. Особенно ребята любят расписывать их — у каждого свой уникальный дизайн.

— Кто-то рисует листики, кто-то разукрашивает, чтобы было похоже на настоящий домик, а, например, в прошлом году один из моих учеников рисовал птичек разных, получилось очень красиво, — поделилась Анна Дремлюга.

Вешать домики для птиц — особая радость для детей. Педагог рассказала, что вместе с учениками и их родителями они ходят в ближайший парк.

— Но есть и те, кто просит забрать скворечник домой, чтобы повесить его рядом со своим местом жительства и подкармливать птичек в холодное время года, — добавила Анна Дремлюга.

Кстати, сейчас даже сами московские парки ставят такие домики, куда любой может принесли еду для птичек.

В Мосприроде тоже поддерживают эту полезную традицию, но очень просят жителей столицы кормить птиц именно зимой, а не сейчас.

— Осенью рано начинать подкормку. Это неправильно и вредит птицам. Пернатые в нашей помощи нуждаются исключительно зимой — при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм, — рассказали орнитологи ГПБУ «Мосприрода », добавив, что ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в теплые страны. Во-первых, перелет для них станет трудным и опасным. А кроме того, они могут потерять навык самостоятельного поиска еды.

Московские орнитологи напомнили, что подкармливать птиц соленым, жареным, перченым, а также сдобой, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалем ни в коем случае нельзя.

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