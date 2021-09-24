Москвичи с нарушением слуха — участники чемпионата «Абилимпикс-2021» рассказали свои истории

Елена Николаева / Фото:Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице идет подготовка и регистрация участников VII Московского чемпионата «Абилимпикс-2021». На конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью подали заявки уже более 150 школьников, студентов и специалистов с нарушениями слуха. Благодаря языку жестов и современной технике ребята коммуницируют с другими участниками и успешно демонстрируют свои профессиональные навыки.

Девятиклассник Димир Асланов потерял слух в младенчестве, но это не мешает ему учиться, выступать на чемпионате и быть душой команды. В прошлом году он стал лучшим в Москве в компетенции «Резьба по дереву» и занял второе место на национальном чемпионате.

— В сильной команде легче добиваться хороших результатов. Резьба по дереву — мое хобби, поэтому подготовка к чемпионату приносит мне огромное удовольствие. Сейчас я оттачиваю мастерство. Самую важную профессиональную помощь получаю от своего наставника. Кроме того, меня всегда поддерживают родственники и друзья, — поделился Димир Асланов.

Его одноклассник Ниджат Аминбеков также участвует в чемпионате уже не первый раз. На «Абилимпиксе-2020» он победил сразу в двух компетенциях на московском и всероссийском уровнях — «Слесарное дело» и «Ремонт и обслуживание автомобилей». В этом году молодой человек решил испытать свои силы в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования».

— Я поддерживаю отношения с участниками «Абилимпикса», с которыми познакомился в прошлом году. Все ребята интересные, но работать я предпочитаю самостоятельно. Если у меня возникают сложности в коммуникации с другими участниками, мой наставник всегда рядом и помогает мне. Ему я очень благодарен, — рассказал Ниджат.

Ниджат Аминбеков / Фото:Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Андрей Болотов тоже общается с другими людьми на языке жестов. Он мечтал работать флористом, неоднократно принимал участие в чемпионатах «Абилимпикс» и в результате смог воплотить свою мечту в жизнь. Теперь молодой человек работает флористом в арт-пространстве «Бабочка» и участвует в соревновании уже как специалист.

— Считаю, что цветы — это лучшее, что есть на свете! Обожаю свою работу! Я понял, что хобби может приносить доход, именно благодаря соревнованиям «Абилимпикс». Совмещать работу с подготовкой бывает нелегко, но это хорошая проверка моих профессиональных и личных качеств, — считает участник.

Андрей Болотов / Фото:Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Другая участница предстоящего чемпионата Елена Николаева очень ждет возможности продемонстрировать свое мастерство команде экспертов «Абилимпикса». Девушка учится в Технологическом колледже № 21 на дизайнера, в будущем хочет работать художником. В чемпионате «Абилимпикс-2021» будет участвовать в компетенции «Изобразительное искусство».

— Общение с другими участниками «Абилимпикса» не вызывает у меня никаких сложностей. Люблю работать в команде, обычно меня все хорошо понимают и помогают мне, – рассказывает участница. — Я усердно готовлюсь к предстоящему чемпионату, здесь я настоящая. Мне нравится, что я могу выразить свои чувства посредством разных техник и цветов на бумаге.

В этом году участники Московского чемпионата «Абилимпикс» покажут свое мастерство по 81 профессиональной компетенции в разных сферах. Регистрация участников открыта до 24 сентября. Подать заявку можно на сайте.

«Абилимпикс» — это международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его цель — содействие в трудоустройстве. Чемпионаты проходят ежегодно, объединяют миллионы участников по всему миру и меняют традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. В столице соревнования по профессиональному мастерству проводят специалисты Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс», созданного и работающего на базе учебного центра «Профессионал».