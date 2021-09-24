Одиночество, тревога и ощущение ненужности: как человеку старшего возраста справиться с внутренними страхами

Кадр из фильма «Дневник памяти» / 2004 год

Пенсионный возраст сопровождается изменениями в различных сферах жизни. Повзрослевшие и ставшие самостоятельными дети, возможное ухудшение здоровья, выход на заслуженный отдых — эти перемены могут породить сильные страхи и повлиять на общее состояние человека. Как избежать тревог и продолжать радоваться жизни в серебряном возрасте, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Причины возникновения фобий

«Покинутое гнездо», ограниченное общение с людьми своего возраста, отсутствие близкого человека, с которым можно поделиться своими чувствами, — все это приводит к социальной изоляции. Усиливается тревожность.

Ощущение ненужности

Если работа была для человека значимой частью жизни, выход на пенсию может стать сильным стрессом. Возникает ощущение своей несостоятельности, непригодности. Человек как будто теряет свое место в жизни и, как следствие, испытывает тревогу.

Болезни

Страх заболеть — один из самых распространенных среди людей старшего поколения. Речь идет не о реальных болезнях, а о тех необоснованных фобиях, которые влечет за собой мнительность и подозрительность.

Неприятие нового

Нежелание принимать современные веяния, осваивать гаджеты, смотреть на вещи под непривычным углом становится причиной споров и разногласий между старшим поколением и выросшими детьми и внуками. Такие разногласия усугубляют чувство одиночества.

Открыться миру: как можно себе помочь

Страхи и переживания создают негативный эмоциональный фон, который усугубляет реальные жизненные трудности. Поэтому не стоит мириться с тревогой, а лучше попытаться справиться с ней, следуя этим простым советам.

Откровенность

Волнующую тему можно обсудить с близкими людьми или психологом. Если одиночество безраздельно занимает мысли и не дает покоя, то стоит выяснить, что именно человек под ним понимает.

— К примеру, ему может казаться, что его оставят в трудную минуту или не любят как прежде. Важно четко сформулировать то, что беспокоит. Часто оказывается, что переживания были беспочвенными, оторванными от реальности, — говорит Денис Хакимов.

Активность

У людей старшего поколения есть масса возможностей вести активную жизнь. Это и трудоустройство пенсионеров, и различные бесплатные мероприятия для укрепления здоровья, занятия для поддержания интеллектуального тонуса и развития навыков. Активность замедляет старение организма, приносит радость, помогает заполнить досуг интересными занятиями и познакомиться с новыми людьми.

Открытость новому

Современный мир быстро меняется. Не стоит оставаться в стороне от этого процесса. Освоение ранее неизвестных областей не только расширяет горизонты, но и позволяет найти общий язык с младшим поколением.

— Счастье — это выбор. Человек сам решает, какими эмоциями будет наполнена его жизнь в серебряном возрасте. Не стоит зацикливаться на прожитых годах, лучше посмотреть на них как на ресурс для дальнейшего развития, — говорит психолог.

НА ЗАМЕТКУ

30 сентября в 12:00 Московская служба психологической помощи проведет бесплатный вебинар «Как пережить трудные моменты жизни». Психолог даст практические рекомендации для выработки сочувственного отношения к себе и обретению эмоционального благополучия и гармонии.

Также в круглосуточном режиме работают телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте www.msph.ru.