Тепло любит счет: как сэкономить на оплате за отопление

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Батареи в квартирах москвичей уже потеплели, а значит, скоро придет очередная платежка за коммуналку. Вместе с директором национального центра «ЖКХ Контроль» Верой Москвиной «Вечерняя Москва» узнавала, как сэкономить на расходах.

Плата за отопление — один из самых затратных и спорных вопросов в сфере ЖКХ. Однако есть несколько способов, которые помогут не только привлечь к ответственности за некорректные начисления вашу управляющую компанию, но и сократить расходы примерно на 30 процентов, что уже само по себе является победой.

Совет 1: замените окна и двери

В большей части случаев сэкономить на тепле получится при наличии в доме хорошего теплового контура. Именно поэтому важно позаботиться о том, чтобы установить в квартире энергосберегающие окна и заменить входную дверь. Основная утечка тепла, как правило, происходит через щели в них. Более того, проемы во входной двери могут приносить холодный воздух из подъезда и становиться причиной частых сквозняков.

Совет 2: добейтесь капитального ремонта подъезда

Одна из основных причин теплопотерь — старые межпанельные швы в доме. Они не только пропускают весь холод, но и способствуют появлению плесени и даже обледенению стены. Вы можете также повысить энергоэффективность своего дома, например, заменив старую котельную на более современную, ведь она отвечает за подачу тепла в дом. Объединитесь с другими жителями, обратитесь к управляющей компании, чтобы решить проблему.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Совет 3: установите на батарею терморегуляторы

Благодаря этому способу вы сможете не только контролировать температуру в квартире в зависимости от сезона, но и значительно сэкономить — ведь лишний градус тепла прибавляет к счету за отопление около 6 процентов.

Совет 4: установите общедомовой прибор учета тепла

Для начала нужно провести общее собрание жильцов многоквартирного дома, чтобы принять решение об установке этого устройства. Оно стоит порядка 150 тысяч рублей, поэтому вы можете настоять на том, чтобы ваша управляющая компания провела установку за собственные средства. Стоит отметить, что у вас появится новая строка в платежных квитанциях за общедомовые нужды, куда будут попадать расходы за отопление в подъездах и внутридомовой территории. Однако этот способ поможет избежать вам многих сложностей, например, сэкономить в межсезонье, поэтому со временем эти затраты окупятся.

Совет 5: проверьте работу радиаторов

Обратите свое внимание на то, чтобы корпус батареи разогревался равномерно. Если радиатор теплый только в определенной части, значит есть проблемы с поступлением в него горячей воды. Вы можете решить эту проблему, обратившись в свою управляющую компанию, без ее разрешения у вас не получится просто отключить прибор.

КСТАТИ

Также можно установить в квартире биметаллические радиаторы, они обладают самой большой теплоотдачей — 380 Вт/м2 (для сравнения: у чугунных батарей показатель равен 52, у стальных — 65, у алюминиевых — 230).