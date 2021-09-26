Следи за брошью Набиуллиной: о чем говорят украшения главы Центробанка России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эльвира Набиуллина наконец рассказала, что значат броши, которые она надевает каждый раз на пресс-конференции, посвященные экономической ситуации в стране. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие знаки подавала глава Центробанка россиянам.

Эльвира Набиуллина объяснила, зачем использует броши на заседаниях Совета директоров по ключевой ставке. Она назвала украшения одним из видов коммуникации. И если до пандемии глава Центробанка иногда «баловалась» этим украшением, то с начала коронавируса броши стали неотъемлемой частью ее имиджа.

— Я всегда носила брошки, выбираю их в соответствии с ситуацией и настроением, — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, обычно представители центробанков серьезны и все время указывают на определенные условия для того или иного события. Она отметила, что работает над тем, чтобы более понятно доносить информацию до широкой аудитории, и броши в этом ей прекрасно помогают. Как признается глава ЦБ, часто смысл ее украшений трактуется гораздо шире, чем она предполагала. Кстати, имиджмейкеры Набиуллиной не помогают — все броши она выбирает сама, исключительно опираясь на предстоящее сообщение.

Кстати, первой брошью со смыслом стала неваляшка еще в марте 2020 года. Тогда украшение было выбрано как символ стойкости на фоне падающих рынков. В июне того же года Набиуллина появилась на публике с брошью-голубем. Тогда ЦБ впервые с 2015 года снизил ставку сразу на один процентный пункт. То есть голубь стал символом проведения мягкой политики. А в сентябре, когда ставка осталась неизменной, на наряде Набиуллиной была брошь в виде кнопки play/pause («поставить на паузу»).

В феврале этого года Набиуллина пришла на встречу с членами Ассоциации банков России с брошью в виде зеркальной розы розового цвета и сообщила, что ЦБ намерен постепенно сворачивать антикризисные меры, в том числе и программу льготной ипотеки.

В конце июля на пиджаке главы Центробанка появилась тучка, из которой идет дождь. Интерпретация была однозначной: полным ходом идет попытка погасить «пожар» инфляции, и ключевая ставка продолжит расти. Тем более что накануне Советом директоров ЦБ было принято беспрецедентное решение — поднять ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5 процента.

На прошлой неделе глава ЦБ вновь появилась перед журналистами, не изменяя своему стилю. На сей раз она надела украшение в виде ягуара, и тогда же ЦБ объявил о повышении ставки с 6,5 до 6,75 процента. Эксперты увидели в броши знак более агрессивной политики по борьбе с инфляцией.

— Набиуллина выбрала интересный язык коммуникации с аудиторией, — рассказала стилист-имидмейкер Дарья Тараканова. — С одной стороны, она человек солидный и не может себе позволить в стиле легкости и фривольности. И броши стали идеальным инструментом для выражения своей индивидуальности, которая стала ближе и понятнее публике.

Многие задались вопросом о стоимости аксессуаров для Набиуллиной, мол, все из драгоценных камней и металлов, стоит баснословных денег. Оказалось, что глава ЦБ тратит на свое увлечение очень скромные суммы. Например, брошь-неваляшка была куплена у мастера из «Инстаграма». Изготовлена она из страз и жемчуга, а стоимость — 3000 рублей. Домик из фарфора обошелся главе ЦБ в 900 рублей, ягуар — 3000 рублей. Самой дорогой брошью оказался ястреб из серебра и фианитов — 6490 рублей. Он выполнен одним из ювелирных заводов.