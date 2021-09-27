Работа в удовольствие — это реально: советы от московского психолога

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Почему люди часто воспринимают работу как тяжелую необходимость? Можно ли получать удовольствие от рабочего процесса? Если да, то что для этого нужно? Отвечает специалист Московской службы психологической помощи Алена Липяковская.

6 факторов радости

Получение удовольствия от работы — это навык, который человек приобретает в течение жизни. Почему же так мало людей, по-настоящему довольных своей работой?

Во-первых, почти никого из нас не учили обращать внимание на свой комфорт при выполнении рабочих обязанностей. Важно качество, скорость, оценка, а не то, как мы себя при этом чувствуем.

Во-вторых, работа часто ассоциируется с необходимостью, способом выживания. Можно ли себе представить, что необходимость бывает хорошей? Скорее она ассоциируется с потерями и ограничениями. Так ли это?

Взрослому человеку нужно работать, и работать эффективно. Но это не исключает возможности испытывать чувство удовлетворения. И даже больше — получая удовольствие, мы будем работать лучше. Как же сделать рабочий процесс комфортным и приятным?

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Вот 6 факторов, на которые в первую очередь надо обратить внимание.

1. Мы проводим на работе бо́льшую часть своей жизни. Справедливо по отношению к себе заниматься в это время тем, что нам подходит. У каждого из нас есть своя сфера интересов, любимые занятия, способности и навыки. Каждый участник процесса — вы сами, работодатель, коллеги, клиенты — только выиграет, если вы будете заниматься тем, что вам близко.

— Если вы затрудняетесь и не знаете, чем хотели бы заниматься, рекомендуем обратиться к психологу для определения профессиональной ориентации и ваших сильных сторон, — говорит Алена Липяковская.

2. Следующий важный фактор — это условия, в которых мы трудимся. Нравится ли вам ваше рабочее место, расположение, график? Если ответ «нет», можно продолжать тратить силы на преодоление дискомфорта, а можно спросить себя: как я могу на это повлиять?

Возможно, достаточно сделать небольшой ремонт или реорганизацию пространства, немного иначе распределить нагрузку в течение дня. Для кого-то единственным выходом будет смена работы, однако важно помнить, что не пространство подстраивает под себя человека, а человек формирует пространство. Порой мы избегаем каких-то изменений в обычной рутине, потому что нам кажется, что на это уйдет слишком много сил. Хотя намного больше энергии мы тратим на ежедневное преодоление десятка маленьких недочетов.

— Для выявления этих недочетов проделайте такое упражнение: составьте список всего того, что окружает вас на работе, своих условий труда, как если бы вы описывали свою жизнь другому человеку. Выделите те моменты, которые уже не один день (или год) мешают вам. Напротив каждого такого пункта напишите не менее пяти вариантов решения. Разрешите себе пофантазировать и фиксируйте даже те идеи, которые сейчас кажутся нереальными. Попробуйте решить вопрос одним из найденных способов. Отметьте свой успех и приступайте к следующему шагу, — советует Алена Липяковская.

3. Большое значение имеют люди, с которыми мы проводим время. Как вам ваши коллеги? Хочется вам с ними общаться больше, меньше, или того количества взаимодействия, что есть сейчас, достаточно? Невозможно дать общие рекомендации по улучшению отношений с людьми, но можно сказать одно: не бывает неразрешимых ситуаций.

— Если для комфортной работы вам не хватает здорового психологического климата в коллективе, то это задача решаемая. Можно предложить руководству обратиться за помощью к специалисту, который будет работать со всем коллективом, или вместе с психологом проработать видение себя как члена команды. Возможно, знания о своих личных границах, способах решения конфликтных ситуаций или умении вести открытый диалог помогут повысить удовлетворенность от рабочего процесса, — говорит психолог.

4. Один из значимых компонентов — заработная плата. Деньги, которые мы получаем за свой труд, свои знания и компетенции, поддерживают нас в двух плоскостях. С одной стороны, дают нам возможность почувствовать свою ценность, восполнить баланс «давать-брать». С другой стороны, они помогают обеспечить безопасность, восполнить затраченные ресурсы. Согласно исследованиям, низкая заработная плата является одной из распространенных причин профессионального выгорания.

— В этом вопросе также нет универсальных рекомендаций. Многое зависит от того, как строится ваша оплата труда, является ли она изменяемой, существует ли возможность повлиять на повышение оплаты и что для этого необходимо сделать. Если выделить время для размышления над вопросом и обсуждения его с руководством, часто удается составить план действий, которые приведут к улучшению ситуации, — говорит психолог Московской службы психологической помощи.

5. Еще одно важное условие — стабильность, когда существуют нормы, правила и четкие графики. Там, где невозможно предсказать, чем именно будет наполнен новый день, стабильностью будет как раз ожидание внезапных изменений.

6. Понимание ориентиров. Рабочие задачи, круг обязанностей, имена людей, которые окажут поддержку, дает возможность снизить тревогу. А с уменьшением тревоги высвобождается огромное количество сил, которые можно направить на что-то более важное. Определите, что является опорой в вашей работе. Затем запишите все, чего вам не хватает, и на каждый пункт отметьте несколько вариантов решения проблемы. Не оставляйте эти размышления в теории, а позаботьтесь о себе уже сейчас.

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За пределами работы

Мешать почувствовать радость могут обстоятельства, которые находятся вне рабочего пространства. Для начала проанализируйте свои базовые потребности, без удовлетворения которых не может идти речи о счастливой работе. Это здоровье, сон, еда и физическая активность. Ответьте себе на следующие вопросы:

— Здорово ли ваше тело? Возможно, ему нужно больше вашего внимания?

— Достаточно ли вы спите и качественный ли у вас сон?

— Сбалансировано ли ваше питание? Его достаточно или есть переизбыток?

— Получает ли ваше тело нужные физические нагрузки? Возможно, вы перегружаете его?

Восстановление и отдых

Главное правило — работу оставлять на работе. Не только конкретные действия, но и мысли о ней. Сделать это непросто, если осталось много незавершенных задач или, например, вы требуете от себя безукоризненного результата. Но здесь нужно вспомнить о том, что эффективность не будет высокой, если не давать себе восстанавливаться. Поэтому и ради хорошего результата на работе, и для большей удовлетворенности жизнью стоит уделять внимание отдыху. А для этого надо понять, что является отдыхом конкретно для вас.

— Муки выбора, чем заняться после работы, изматывают еще больше, а отсутствие вариантов приводит к тому, что время убивается за сидением в социальных сетях или просмотром пустых телепередач. Иногда и такой отдых нужен, но его избыток утомляет. Заранее планируйте свой отдых. Для этого можно обратиться к листу бумаги и записать, какие виды активного и пассивного отдыха вы предпочитаете. Активный отдых — это все то, что мы делаем для получения новых впечатлений с использованием физической или эмоциональной активности. К нему можно отнести поездки, посещение спортзала, прогулки, праздники, — говорит психолог.

Пассивный отдых — это все те действия, которые помогают сохранить внутренний ресурс. К ним можно отнести чтение книг, ароматную ванну, настольные игры, просмотр фильмов.

Для хорошего баланса важно включать в свой отдых действия в двух направлениях, соблюдая равную пропорцию. Рекомендуется начинать вечер, выходные или отпуск с активного отдыха, а завершать пассивным. Нормально, если какие-то действия будут повторяться чаще. Наша задача — наполнить свободное от работы время содержанием, которое будет по-настоящему восстанавливающим.

Работа — важный процесс в жизни человека. Она помогает реализовать свой потенциал, удовлетворить потребность в признании своей ценности в обществе. Не откладывайте развитие навыка получения удовольствия от работы на завтра, начните прямо сейчас.

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