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Врач рассказал о том, как нехватка калия усугубляет течение коронавируса

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал о том, как нехватка калия усугубляет течение коронавируса
Фото: Из личного архива Олега Абакумова

26 сентября терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал «Вечерней Москве», как нехватка калия в организме может усугубить течение коронавируса.

Врач отмечает, что в организме человека нехватка определенных витаминов и микроэлементов может стать слабым звеном, которое сразу выявит самый коварный вирус XXI века. Так, на тяжесть течения коронавируса влияют электролиты крови.

— Низкий уровень калия увеличивает риск нарушения сердечного ритма, — поясняет Олег Абакумов. — Также нехватка калия вызывает развитие гипертонии и инсульта, что напрямую влияет на тяжесть течения коронавируса.

Ранее ученые-медики из университета Аликанте обнаружили любопытные факты. Они провели исследование 306 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что из 212 заболевших только 9 процентов с нормальным уровнем калия попали в реанимацию.

При показателях калия ниже нормы риск тяжелого течения коронавируса и вероятность оказаться на ИВЛ доходил до 33 процентов.

— На уровень смертности дефицит калия не повлиял. Но длительность пребывания в больничных стенах увеличил в два с половиной раза, — отметил терапевт-пульмонолог, комментируя результаты наблюдений.

Благодаря нормальному балансу калия поддерживается биологическая активность клеток.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее 3,5 миллиграмма калия в сутки, чтобы снизить риск сердечных осложнений и тяжелого течения коронавируса.

Дефицит калия возникает по разным причинам. Его могут интенсивно выводить почки, потеря происходит также с диареей и рвотой, при повышенном потоотделении при лихорадке.

— Если дефицит калия был до болезни, очевидно, что коронавирус усугубит положение, — добавляет Абакумов.

Обратить внимание на нехватку калия в организме помогут следующие симптомы: судороги в ногах, мышечные боли, перебои в работе сердца, чувство жажды, постоянная сонливость и усталость.

Нормализация питания и добавление в рацион бананов, фасоли, сухофруктов и других содержащих калий продуктов помогут снять проблему. Также необходимы контроль анализов и отказ от вредных привычек.

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