Оплатить услуги связи стало намного проще

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Жизнь абонентов мобильных сетей становится удобнее. Оператор сотовой связи Tele2 запускает новый способ пополнения счета — через Yandex Pay. Сервис позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии.

Клиенты оператора могут пополнить счет мобильного телефона через сервис в разделе «Оплата» на сайте оператора. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на «Яндексе». Привязать карту клиент может в любой момент — даже во время оплаты.

Yandex Pay — сервис для оплаты покупок и услуг в интернете в несколько кликов. Клиенту не требуется каждый раз вводить реквизиты карты, они подтягиваются из аккаунта на «Яндексе» автоматически. Если к его аккаунту привязано сразу несколько банковских карт, он может выбрать, с какой из них списать деньги. Оплата через сервис считается безопасной, ведь платежные данные хранятся в «Яндексе» в зашифрованном виде.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2, рассказывает:

— Сегодня сформировалась большая аудитория пользователей, которые каждый день обращаются к платежному сервису «Яндекса». Мы видим, как сервис развивается и появляется во многих внешних продуктах, тем самым расширяя свою аудиторию. Для нас это означает, что и среди наших абонентов все больше тех, кому удобно оплачивать услуги связи этим привычным для них способом. Мы просто идем за нашими клиентами и предлагаем возможность оплатить услуги связи не только на базе нашей собственной платформы, но и через другие удобные платежные сервисы.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что число способов оплаты товаров и услуг через интернет будет расти.‌

— Еще лет десять назад было принято пополнять счет на телефоне либо в салоне мобильной связи, либо через платежный терминал сторонней организации, стоящий где-нибудь в торговом центре. Эти способы сохранились, но многие абоненты уже не хотят куда-то идти и вносить наличные. И тем более платить за перевод проценты, — рассказывает эксперт. — Сейчас пополнять счет на телефоне принято с помощью самого телефона. Что называется, не вставая с дивана. Это быстро, удобно, безопасно. С ростом цифровизации экономики число способов оплаты товаров и услуг через Сеть будет увеличиваться. Также будет расти и быстрота транзакций. Скоро, я думаю, они будут занимать меньше секунды. Возможно, понадобится лишь кивнуть, глядя на экран.