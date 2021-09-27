Российская кинокритика осиротела: скончался Кирилл Разлогов

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

26 сентября от нас ушел выдающийся киновед, культуролог, педагог, президент Гильдии критиков и киноведов России Кирилл Разлогов.

Об утрате скорбит сегодня вся культурная Москва.

— Ушел человек, без которого я не могу себе представить ни наше кино, ни кинокритику, — написал у себя в соцсетях киновед Антон Долин. — Его витальность, эрудиция, доброжелательность, любопытство к жизни во всех ее проявлениях завораживали.

— Жизнь нашего и так уже вымирающего цеха непредставима без фигуры Кирилла Эмильевича, — рассказал «ВМ» Евгений Марголит, главный искусствовед Госфильмофонда РФ. — Без его энергии, без его знаний, без щедрости, с которой он эти знания дарил и раздавал. Это был тот случай, о котором по-чеховски можно сказать: до самой смерти он был жив, по-настоящему жив. Он был душой киноведческого сообщества — с его проектами, которые казались фантастическими, но чаще всего реализовывались, и успешно. Кирилл Разлогов был человеком-легендой. До сих пор ходят истории о том, как он переводил фильм чуть ли не с японского, отвернувшись от экрана, — трудно подсчитать, сколько иностранных языков он знал. С ним всегда было интересно — и нам, его ровесникам, и его ученикам, студентам. Сейчас набрал третью мастерскую и должен был вести историю отечественного кино. Теперь первокурсники остались без него...

Много лет Кирилл Эмильевич работал в сотрудничестве с Никитой Михалковым в должности программного директора Московского международного кинофестиваля.

— Наверное, есть люди, которые знают кино лучше, чем Разлогов, но я с ними не знаком, — рассказал журналистам Михалков. — Обычно те, кто так разбираются в кинематографе, в какой-то момент поддаются искушению начать самостоятельную режиссерскую деятельность, и довольно редко она становится успешной. Убежден, что, если бы Кирилл захотел этого, он бы легко мог стать профессиональным режиссером, но именно ум и вкус удерживали его от этого.

Никита Михалков отметил высокие заслуги Кирилла Эмильевича перед российской культурой.

— Для огромного количества фестивалей, в том числе и для Московского международного кинофестиваля, Разлогов был непререкаемым авторитетом, умеющим создавать замечательные программы, охватывающие весь спектр кинематографа. Ему можно было позвонить и спросить: «Кирилл, что ты посоветуешь посмотреть из того, что связано с жизнью кочевников?» — и он тут же выдавал 4–5–6 картин, которые позволяли тебе получить необходимый материал. Сейчас же мне просто чрезвычайно грустно думать о том, что Кирилл ушел. И едва ли кто сможет занять его место, — добавил Михалков.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Разлогова