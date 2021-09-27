Врач рассказала, чем опасна нехватка витамина D

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В понедельник, 27 сентября, директор Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук Екатерина Пигарова рассказала о том, какие нарушения в организме могут усугубить течение коронавирусной инфекции.

Вероятность заражения коронавирусом у лиц с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей без этого заболевания. Более того, пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа госпитализируются в тричетыре раза чаще, нежели те, у кого такого заболевания нет. Более тяжелому течению коронавирусной инфекции способствует и ожирение.

Среди хронических заболеваний, которые могут усугубить течение коронавирусной инфекции, также болезни почек, надпочечниковая недостаточность, заболевания щитовидной железы и гипофиза.

— Тяжелее всего это инфекционное заболевание протекает у лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, особенно эндокринопатии, — говорит Екатерина Пигарова.

Также доктор медицинских наук обращает внимание пациентов на необходимость проверки уровня витамина D. Сделать это можно, сдав соответствующий анализ крови. В норме у здорового человека уровень витамина D должен составлять 30 единиц.

— При выборе лекарственного препарата, содержащего витамин D, стоит обратить внимание на действующее вещество. Это должен быть колекальциферол, — объясняет Екатерина Пигарова.

Екатерина Пигарова советует особенно тщательно изучить рекомендации врача — лечащего терапевта или эндокринолога — и проверить состав препарата.

Так, согласно последним исследованиям независимой организации, проводящей оценку качества витаминов и биодобавок, в среднем по 19 продуктам отклонение содержания витамина D на 22 процента больше заявленного. Кроме того, в 6 из 19 продуктов содержание витамина D превышено на 40 процентов, нежели это заявлено в аннотации.

Доктор медицинских наук призывает не приобретать средства на популярных сайтах по доставке БАД, а довериться проверенным клиническим рекомендациям и изученным лекарственным препаратам.