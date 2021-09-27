Лучший город Земли: Несмотря на пандемию, туристический поток в столицу продолжает увеличиваться год от года

Светлана Ковынцева впервые за восемь лет приехала из Франции в Москву. Она погуляла по благоустроенным улицам и паркам столицы и пришла к выводу, что город стал очень привлекательным как для российских, так и для зарубежных туристов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 27 сентября, в Москве отметили Всемирный день туризма. Даже во время пандемии в столицу едут люди из других регионов и стран. Это позволяет не терять доходы и развиваться.

По новой благоустроенной Раушской набережной гуляет девушка в сером пальто. Она фотографирует открывающиеся виды на телефон. Светлана Ковынцева приехала в Москву из Парижа. Девушка переехала в столицу Франции несколько лет назад.

— В Москву я вернулась впервые за восемь лет. Решила провести здесь свой небольшой отпуск, — делится Светлана, присаживаясь на лавочку. — Я много гуляю, стараюсь узнать город заново. Он очень изменился. Конечно, в лучшую сторону.

По словам девушки, сейчас Москва с легкостью может конкурировать с другими столицами и быть привлекательной для иностранных туристов.

— Это тот город, в который невозможно не влюбиться, — добавляет Светлана.

Но пандемия внесла ряд ограничений для иностранных туристов, желающих приехать в российскую столицу. По словам Ольги Семелит, заместителя руководителя специальных проектов одного из ведущих туроператоров по въездному туризму, сейчас в Москву почти не приезжают группы из-за рубежа.

— В основном это индивидуальные путешественники и те, у кого здесь живут родственники. Основной поток — бизнесмены и предприниматели, которые приезжают в Москву по работе, спортсмены и деятели культуры, посещающие город для участия в разных фестивалях, выставках и соревнованиях, — говорит она.

Председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов видит позитивную динамику в отрасли с начала 2021 года.

— Мы находимся в промежуточной фазе. Отрасль не дошла до допандемических показателей, но туристы с радостью приезжают в Москву из других регионов и стран. Еще какое-то время мы будем переживать период спокойствия. Но тенденция к увеличению турпотока есть: туристы на 10–15 процентов стали чаще приезжать в Москву с начала пандемии. Думаю, к весне 2022 года можно будет говорить о более позитивных показателях, — отмечает Абрамов.

Светлана Ковынцева впервые за восемь лет приехала из Франции в Москву. Она погуляла по благоустроенным улицам и паркам столицы и пришла к выводу, что город стал очень привлекательным как для российских, так и для зарубежных туристов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным столичных властей, туризм в 2020 году принес в бюджет города почти 78 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Кстати, туристический потенциал столицы оценят на премии World Travel Awards. В международном этапе голосования Москва представлена в девяти номинациях. Итоги конкурса подведут в конце года в Москве.

— Столица всегда была привлекательной для туристов. Все приезжающие отмечают комфорт, низкие цены, доброжелательность и хорошую инфраструктуру, — говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

ПЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Маслиев, председатель Комитета по спорту и туризму Московской торгово-промышленной палаты:

— Туризм — наиболее пострадавшая из-за ковида отрасль в мире. Но ограничения, которые действуют сейчас в Москве, позволяют почти беспрепятственно путешествовать практически из любой точки земного шара. В Москве, например, можно посещать музеи и рестораны. Поэтому здесь создаются хорошие условия для развития туризма. Благодаря этому у нас нет такого резкого снижения потока, как в других странах, например в европейских. В перспективе мы ожидаем улучшение ситуации и ее полного восстановления.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным сайта мэра Москвы, в 2020 году столицу посетили почти 13,6 миллиона туристов. Для них сервис Russpass подготовил более 60 авторских маршрутов на любой вкус. А в проекте «Гуляем по Москве» можно найти около 400 пешеходных и 50 автобусных экскурсий по городу. В 2020 году власти столицы и регионов подписали 84 соглашения о сотрудничестве в области туризма.