Страсти по чужому: почему сравнивать себя с другими нужно с осторожностью

Кадр из фильма-сказки «Морозко» / 1964 год

По результатам исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», две трети россиян считают зависть вредным чувством. Однако почти половина опрошенных граждан страны признались, что, сравнивая себя с другими, нестерпимо завидуют по самым разным причинам не только посторонним, но и близким, родным людям. Чаще всего, судя по опросу, россияне переживают по поводу чужих талантов, успехов и материального достатка.

Казалось бы, что нового? Завистников во все времена хватало, и наш прогрессивный век отнюдь не исключение. В современном обществе потребления почва для зависти весьма плодородна. Возможностей сделать свою жизнь лучше становится больше, а совершенству, как известно, нет предела. Но если кто-то скажет «у меня все хорошо», другой непременно добавит: смотря с чем или с кем сравнивать.

— По идее, в сравнении себя с окружающими нет ничего дурного, — говорит кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Человек — существо общественное, а чтобы оценить свою идентичность, склад ума, характера, потолок возможностей и так далее, ему необходимы ориентиры. Критериями оценки личной успешности, привлекательности, финансового благополучия становятся другие люди. Собственно, суть теории социального сравнения, сформулированной много лет назад известным психологом Леоном Фестингером, заключается именно в этом.

Но, на мой взгляд, в ней много идеализма, далекого от реальности. Спору нет: сравнения помогают понять, что нам нужно для полного счастья, чего хотим добиться, какие цели перед собой ставим. Это может способствовать саморазвитию, но и наоборот — вызвать злость и раздражение из-за недовольства собой, тем, как складывается твоя жизнь. Добавит ли социальное сравнение мотивации к совершенствованию, подстегнет ли здоровую конкуренцию или, наоборот, заставит погрузиться во мрак черной зависти, зависит от множества факторов. Воспитание и нравственные ориентиры среди них играют ключевые роли. Но беда современного общества в его чудовищном эгоцентризме, лишенном критического мышления. Оттого позитивная суть социального сравнения проигрывает низменному чувству, разрушающему личность вместо того, чтобы сделать ее совершеннее.

Проблемы самооценки

Фраза «я тебе не завидую» обычно произносится с особой интонацией, о чем бы ни шла речь. Искреннее сочувствие неизбежно провоцирует сравнение, вызывающее одновременно с желанием поддержать попавшего в трудную ситуацию чувство облегчения и даже удовлетворенности, утверждают эксперты. А вот «завидую» человек в 95 процентах случаев говорит с гримасой сожаления на лице.

— Это ни хорошо, ни плохо, — комментирует нейробиолог Сергей Зубарев. — Любую информацию о тех или иных событиях мы невольно проецируем на себя. Такова человеческая натура. Зависть укрепляется в нашем подсознании как болезненная эмоция, соответственно, если мы понимаем, что завидовать нечему, получаем удовольствие. И наоборот. Давно доказано, что злорадство и зависть контролируются теми же отделами мозга, что и физическая боль, человек завидующий испытывает страдания сродни голоду или жажде.

По данным международных исследований, до 10 процентов наших мыслей связаны со сравнениями. В какой степени они будут способствовать проявлению тех или иных эмоций, по мнению экспертов, зависит от личностных качеств и их адекватной оценки. С последним чаще всего и возникают серьезные сложности. Одна из причин тому — в установках, заложенных в детстве.

— Если постоянно сравнивать ребенка с соседским Петей, который в отличие от вашего демонстрирует, например, выдающиеся успехи в математике, то это рано или поздно снизит самооценку вашего чада, — говорит психолог Людмила Федотова. — Вот вам и первый повод для зависти, основанный на комплексе неуспешности.

Проблема — в неверно заданном параметре сравнения. Ваш ребенок может быть талантлив в музыке, литературе, спорте, и ему совсем не обязательно преуспевать в точных науках, чтобы верить в себя и быть собой, а не Петей. Вредна и другая крайность, когда человеку с детства внушают, что он лучше всех. Болезненное самолюбие, столкнувшись с поражением, не позволит адекватно прореагировать на ситуацию. Мир рухнет, руки опустятся. А зависть накроет черной тучей. Психика срочно будет искать защиту от депрессии и, скорее всего, найдет ее в отрицании права соперника быть удачливее и успешнее. Помните, у Пушкина Сальери произносит: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя»? Такая зависть страшнее всего, она провоцирует злобу и агрессию.

Бороться с последствиями этих двух крайностей, уточняет эксперт, во взрослой жизни очень сложно. Критериев успешности много, а значит, и поводов для комплексов хоть отбавляй. Однако, по статистике, взрослые люди, как правило, зависть испытывают избирательно — в тех сферах жизни, в которых они наиболее заинтересованы. Так, озадаченная внешностью дама скорее будет завидовать какой-нибудь красотке, нежели чемпиону по шахматам. При этом эксперты определили, что поддаются зависти чаще всего молодые люди.

— Это вполне объяснимо, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Люди среднего и старшего возраста уже обрели опыт, определенное благосостояние, личное счастье. Молодые завидуют тому, чего у них пока нет. С возрастом, по мере приобретения желаемого, острота подобных эмоций снижается.

Мужчины и женщины подвержены зависти в равной степени, доказали недавно исследователи Калифорнийского университета. Разница здесь лишь в причинах, вызывающих это чувство. Мужчины, по данным аналитиков, чаще выражают ревностное отношение к профессиональным успехам и положению в обществе.

А прекрасную половину человечества больше волнуют внешность и материальный достаток.

Кадр из фильма «Зависть Богов»/ 2000 год

Ложные ориентиры

Причин для зависти в реальной жизни предостаточно. И в какой-то момент успешность и преимущество других вдруг начинают задевать за живое. Стыдно, противно, но еще и обидно: почему у тех дом полная чаша, а мы концы с концами еле сводим? Друзья уехали отдыхать на юг, а мы на даче прозябали… Гонишь от себя противные мысли, но не всегда же получается.

— Совершенных во всем и абсолютно счастливых людей нет, — говорит философ Андрей Чагаровский. — Слабое место, больная мозоль есть у всех. Одним повезло в личной жизни, другим на профессиональном поприще удалось добиться выдающихся результатов. Человек вообще существо неудовлетворенное. Мы всегда ищем, где лучше. И это нормально. Опыт и самоконтроль помогают сохранять спокойствие и видеть в социальных сравнениях положительные стороны. Но в наши дни проблема борьбы с завистью осложняется неточностью системы оценки чужих достижений, на которую многие ориентируются.

Злую шутку с нами играют социальные сети, пользователи которых часто искажают сведения о себе и создают неверное представление о реальном пути к успеху. Невозможность его повторить в действительности порождает множество комплексов и снижает степень уверенности в своих силах. Отсюда и зависть, возникающая в результате тривиального обмана, как следствие — неудовлетворенности своим положением в обществе по сравнению с другими.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 52 процента россиян по тем или иным причинам не довольны своей жизнью. Признаваться в этом себе, ясное дело, не хочется. Жить в состоянии неудовлетворенности слишком тяжкое бремя. Куда приятнее, когда завидуют тебе. В наш прогрессивный век это легко устроить. Достаточно создать аккаунт в какой-нибудь социальной сети и придумать себе новую личность, полностью соответствующую твоим представлениям об успешности и личном счастье.

— Попытка компенсировать то, что человек недополучил в жизни, сегодня многих провоцирует вести двойную жизнь, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — В реальности мы одни, в виртуальности — совсем другие. Вместо того чтобы изменить, улучшить что-то в своей настоящей жизни, люди создают иллюзию успешности в виртуальном пространстве.

Причем часто так этим увлекаются, что и сами начинают верить в свое совершенство. Что уж говорить о других, которые, просматривая выдуманный профиль, невольно начинают сравнивать себя настоящего с человеком, которого в действительности не существует.

Фото: Pexels

Влияние сети на человеческую психику в наши дни тщательно изучается самыми разными экспертами. И открытия, которые делают ученые, далеки от оптимизма. Так, согласно опросу, проведенному Международной ассоциацией изучения интернет-сообществ, больше половины респондентов заявили, что испытывают зависть и раздражение, столкнувшись с рассказом других пользователей об их достижениях.

Причем страсти по чужому успеху в равной степени касаются талантов детей, хорошей зарплаты, удивительного путешествия в отпуске и невиданного урожая кабачков. А аналитики Кельнского университета, опросив интернет-пользователей среднего возраста (в опросе участвовали люди от 25 до 50 лет), пришли к выводу, что чаще всего травмируют психику и вызывают зависть сообщения об успехах на любовном фронте, достижениях на работе, а также о крупных покупках недвижимости или дорогого авто. Авторы исследования заметили еще одну закономерность: чем реже пользователь хвастается своими личными успехами, тем несчастнее он чувствует себя после просмотра чужих, «успешных» профилей. «Соцсети порождают столько зависти, что их можно воспринимать как рассадник негативных эмоций», — делают вывод эксперты.

— По сути, создается порочный круг: чтобы чувствовать себя хорошо, общаясь в интернет-пространстве, люди вынуждены создавать лжеличность, — комментирует психолог. — И вот еще вчера завидовавший чужому достатку сегодня сам вызывает бурю тех же эмоций. Чрезмерная похвальба неизбежно провоцирует раздражение. Неслучайно же столько негатива выплескивается в соцсетях на людей успешных и знаменитых. Поставить под сомнение чужое достижение, чтобы оправдать свою несостоятельность, — не что иное, как еще одно проявление зависти.

Бросить вызов

Согласно онлайн-опросу, проведенному в рамках проекта «Лаборатория инноваций», 48 процентов трудоспособных граждан нашей страны завидуют коллегам. Самыми частыми причинами, вызывающими недовольство, становятся более высокая зарплата, меньший объем задач и более легкая работа других сотрудников.

При этом 61 процент респондентов считают свои профессиональные навыки недооцененными, а 38 процентов говорят, что чувствуют зависть коллег по отношению к себе. К такому результату, по мнению аналитиков, проводивших исследование, привел длительный дистанционный режим работы во время пандемии. Сравнить, кто как трудится, возможности не было, оттого и стали нарастать в коллективах недовольство и зависть.

— Уверен, что постепенно все встанет на свои места, — говорит социолог Алексей Егоров. — Зависть к коллегам часто трансформируется в конкуренцию. Амбиции подстегивают добиваться достижений, которыми уже обладают другие сотрудники. И даже если на расстоянии казалось, что кто-то трудится меньше, в офисе эти заблуждения рассеются.

В любом случае соревновательный дух коллектива играет на руку развитию предприятия. Другой вопрос, смогут ли работодатели нивелировать негативные эмоции, связанные с распределением обязанностей и оплатой труда. Если неравенство в отношении к сотрудникам имеет место, то конфликтов, конечно, не избежать. Но здесь дело уже не в зависти, а в элементарном чувстве справедливости.

По одной из версий международных экспертов, зависть может способствовать прогрессу. Правда, с оговоркой: только в том случае, если социальное сравнение себя с другими мотивирует составить конкуренцию тем, кто побеждает в успешности. Так, по словам известного английского философа Рассела Бертрана, «когда зависть неизбежна, ее следует использовать в качестве стимула для собственных усилий».

— Не думаю, что зависть может стать тем самым фактором, который заставит сворачивать горы, — считает психолог Людмила Федотова. — Не надо путать понятия. Зависть — один из смертных грехов, недаром ее называют ржавчиной, разъедающей человеческую душу. Она не делает никого счастливым, а, наоборот, приносит боль и угнетает внутренний мир человека.

А так называемая гонка за лидером не имеет ничего общего с этим чувством, которое вызывает лишь злобу и раздражение на тех, кто лучше тебя в чем-то преуспевает. Поэтому с такими разрушающими эмоциями необходимо бороться. Замените зависть восхищением, уважением к тем, кто добился большего, чем вы. Бросьте вызов себе и постарайтесь улучшить чужие результаты. Вот тогда можно говорить о том, что социальное сравнение идет на пользу. В основе зависти лежит желание получить то, что имеет кто-то другой. Успешная, цельная личность всегда самостоятельно определяет, что ей нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. И идет к поставленной цели, преодолевая трудности, но не терзая свою душу тем, что кому-то это дается меньшим трудом. Ведь вы субъективны и можете ошибаться, а нервы свои потратите напрасно.

Не нужно стараться быть кем-то другим. Будьте собой и добивайтесь в жизни того, что определит как необходимое ваше собственное «я», независимо от формулы успеха окружающих.

Фото: Рixabay

ЦИТАТА

Александр Скрябин (1872–1915), русский композитор:

— Завидовать — значит признать себя побежденным.

ЦИФРА

48 процентов россиян испытывают зависть к своим коллегам.

КСТАТИ

По данным портала SuperJob, подавляющее большинство россиян не хотят работать с родственниками в одной компании. По словам респондентов, разные зарплаты, должностные обязанности и отношение руководства могут вызвать зависть и негативно повлиять на личные отношения. Так считают 70 процентов опрошенных.

А вот с друзьями ходить на одну работу согласились бы около 60 процентов граждан. Однако только в том случае, если речь не идет об отношениях «подчиненный — начальник», уточняют авторы исследования.