Нескольким московским ТЦгрозит временное закрытие

Сотрудник Объединения административно-технических инспекций Виктор Надин фиксирует нарушения в торговом центре «Гагаринский» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

28 сентября столичные власти сообщили об усилении контроля за масочным режимом в общественных местах — рейды в торговых и развлекательных заведениях города участятся.

Проверки проводят сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора совместно с полицией. Под пристальным вниманием людей в форме — магазины, точки общепита, торгово-развлекательные центры и другие места скопления людей. Отдельно проходят проверки на транспорте, где штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей. Санкции для нарушителей в общественных местах — 4 тысячи рублей.

— Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предупреждения. Работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он добавил, что санкции за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Первые крупные штрафы уже выписаны. Так, торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. По итогам проверки главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский констатировал: здесь большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

— На кассах в отдельных магазинах продавцы обслуживали посетителей либо вообще без масок, либо в масках, которые надеты на подбородок, — отметил Поповский.

Такую же картину проверяющие вчера застали в торгово-развлекательном центре «Гагаринский». Как отметил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, многие продавцы и посетители центра пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

— Это касается и персонала торгового центра, и посетителей, которые надевают маску на пару минут, а затем оставляют ее на подбородке, — отмечает он.

КСТАТИ

В Объединении административно-технических инспекций предупредили: за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.