Хочу домой: как ухаживать за собакой из приюта

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Если желание взять себе четвероногого друга из приюта — не минутная блажь, а осознанное решение, то стоит учесть, что у животного наверняка была непростая судьба. Поэтому к процессу адаптации питомца к домашним условиям следует подойти подготовленным.

Эксперты pet-friendly (дружелюбный по отношению к домашним животным) портала hvost.news предупреждают, что первые дни, месяцы животного на новом месте однозначно потребуют выдержки и терпения от хозяина. Собаке будет сложно опять учиться доверять человеку, ведь раньше ее уже, возможно, обманывали и обижали.

Кроме того, стрессом будет являться и смена обстановки, новое окружение. Как следствие, не исключено, что питомец станет хулиганить, отказываться оставаться один. Конечно, лучше заранее установить контакт, изначально своего будущего компаньона привести в гости, возможно, познакомить с уже имеющейся собакой, предложить им прогуляться рядом, поиграть вместе во дворе.

Не лишним будет поощрить, дать лакомство сначала новичку, а потом и своему старому другу, чтобы не возникло конкуренции, было очевидно, что вы уделяете внимание обоим. В первые дни питомец может быть либо гиперактивным, либо апатичным, может отказываться от еды, но это не страшно. Надо подождать, и через пару недель у него проявится привязанность. И как раз в это время можно уже пробовать оставлять собаку дома одну, с каждым днем увеличивая минуты, а далее и часы своего отсутствия. Если после возвращения не обнаружите беспорядка в вещах, обязательно угостите питомца чем-то вкусным.

Кстати, пищевой рацион после приюта тоже нужно менять постепенно. Нового члена семьи следует снабдить всем необходимым — мисками для корма и воды, лежанкой, переноской, игрушками-головоломками, инструментами для груминга, средствами для ухода за зубами, жетоном с адресом, чтобы животное чувствовало заботу и ласку. Пасовать перед неизбежными трудностями не стоит — в сложных ситуациях способен выручить вызванный зоопсихолог. Заботливый хозяин будет вознагражден невероятной преданностью нового четвероногого друга.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Приобрести все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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