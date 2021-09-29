Как сделать заготовки на зиму, сохранив витамины

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Начало октября, так что самое время сделать заготовки на зиму. И пусть закатки нынче не в моде, сохранить часть урожая стоит. Будет за счет чего насытить организм витаминами.

Как ни крути, а зима, будь она неладна, приближается. Так что самое время подумать о заготовках. Всякие разные консервы хоть и можно купить в магазине без проблем, но приготовленные с душой — они, конечно, лучше и вкуснее. А если добавить немного фантазии, то все получится еще аппетитнее и оригинальнее.

Дружба с яблоками

Казалось бы, что необычного может быть в кабачковой икре? А если добавить в нее немного кислинки? Уверяю вас, получится очень вкусно! Для этого возьмите кабачок, морковь, которой по весу будет чуть меньше, чем кабачка, пару яблок и томатную пасту. Добавьте чеснок по вкусу. Очистите овощи, из кабачка вырежьте сердцевину и все измельчите ножом. Должны получиться небольшие кубики. Смесь поставьте на плиту, добавьте в нее 3 чайные ложки соли, 4 — сахара и варите 30 минут на среднем огне. Чеснок измельчите и добавьте за 5–7 минут до готовности. Уксус можно не добавлять, поскольку его роль исполнят яблоки.

Фото: Pixabay

Икра особая, запеченная

Овощи для баклажанной икры принято нарезать тоже кубиками и потом довольно долго тушить, пока они не станут мягкими. Но опытные повара предлагают и другой вариант. Икра, приготовленная таким образом, получается совершенно иного, необычного вкуса. Для этого баклажан немного надрезается и запекается в духовке 15–20 минут. После чего шкурка у овоща снимается, а мякоть уже получается как икра. При этом в ней сохраняются полезные свойства. В икру необходимо добавить кинзу, чеснок и растительное масло. Все тщательно перемешивается и доводится до кондиции на слабом огне.

кабачковая икра / Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Томаты с сахаром

Обычно помидоры принято стерилизовать. Но если для вас это долго и утомительно, то можно поступить и по-другому. Овощи надо положить в дуршлаг и опустить в кастрюлю с кипящей водой на одну-две минуты. Вытащить их, обязательно проколоть с обеих сторон зубочисткой, чтобы весь воздух вышел, а кожица впоследствии не треснула, и разложить по банкам.

И добавить кисло-сладкую заливку: на литр воды положить пять чайных ложек соли и шесть чайных ложек сахарного песка, который даст томатам необходимую сладость. Не забудьте добавить два лавровых листа и душистый горошек.

Фото: Pixabay

Настоящее лечо

Вкус настоящего лечо, приготовленного своими руками, — не забыть! Это вам не консервант из магазина. А готовится на самом деле очень быстро и просто. Возьмите пару килограммов томатов, килограмм красного болгарского перчика, немного уксуса, соли и сахара. Помидоры необходимо очистить от кожицы и семян. Сделать это очень просто!

Томаты нужно буквально на одну минуту опустить в кипящую воду, после чего сделать крестообразный надрез и снять кожуру. Затем убираем семена, а оставшуюся мякоть надо измельчить блендером и проварить 15 минут на медленном огне. После этого требуется добавить измельченный перец. Нарезайте не слишком мелкими кусками, иначе перец при тушении просто растворится и вы его не почувствуете. Также вместе с перцем добавьте специи (по половинке чайной ложки сахара и соли) и уксус. Проварите еще 30 минут на очень медленном огне. После этого можно разлить по банкам и закатать на зиму.