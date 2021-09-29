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Пасмурно без витамина: как избежать дефицита гормона D в организме

Наталья Тростьянская

Общество
Пасмурно без витамина: как избежать дефицита гормона D в организме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У каждого второго россиянина наблюдается нехватка витамина D. Таковы результаты исследования, проведенного в стране в 2020–2021 годах. Как помочь своему организму и напитать его дефицитным витамином, «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста.

Ни для кого не секрет, что солнечный свет необходим для поддержания здоровья. Благодаря светилу наш организм получает так необходимый ему витамин D. Гормон способствует поддержанию хорошего настроения и иммунной системы, витамин влияет на работу многих органов, отвечает за обмен кальция и фосфора. Но в осеннее время, когда на улице в основном стоит пасмурная погода и солнце светит мало, наш организм испытывает нехватку этого гормона. Поэтому очень важно восполнить его количество.

Дороги для гормона

Количество этого витамина в организме, по словам врача-терапевта Людмилы Лапы, напрямую связано с его усвояемостью. Естественно, здесь все очень индивидуально. Мы получаем его двумя способами: через кожу — от солнца и через желудок — с едой и специальными препаратами.

— Я всегда говорю, что желудочно-кишечный тракт — это 80 процентов нашего иммунитета, — подчеркнула Лапа. — Если есть проблемы с ЖКТ, то усвояемость витамина D падает. А еще мы, практикующие врачи, заметили, что она падает, когда в организме не хватает фолиевой кислоты и железа.

Витамин D участвует во многих обменных процессах, протекающих в организме. От него зависит состояние костей и мышечных тканей, работа щитовидной железы. Его нехватка ведет к хронической усталости и бессоннице.

Пасмурно без витамина: как избежать дефицита гормона D в организмеФото: pixabay.com

Пора изменить питание

Осенью восполнить нехватку витамина D можно, принимая его внутрь. Например, с морепродуктами: рыба, водоросли, мидии и другие. Однако питание должно быть сбалансированным, да и при остром дефиците одной «морской» еды будет недостаточно.

Доктор подскажет

Но лучше всего обратиться к эндокринологу, который определит дозировку.

— Врач назначит анализы, после чего выпишет витамин D и проконтролирует, как он усваивается организмом, — пояснила эксперт. — Далее, если нужно, будет скорректирована дозировка или назначено исследование, которое выявит, почему гормон не задерживается в организме.

По результатам повозрастного анализа предложена ступенчатая схема назначения витамина D: для детей в возрасте до 4 месяцев рекомендуется ежедневный прием 500 МЕ в сутки (для недоношенных — 800–1000 МЕ/ сут), от 4 мес. до 4 лет — 1000 МЕ/сут, 4–10 лет — 1500 МЕ/сут, 10–16 лет — 2000 МЕ/сут витамина в течение года. Дозировка при беременности составляет до 4000 МЕ.

КСТАТИ

Ученые из Китая и Бразилии опубликовали исследование о влиянии кофеина на усвояемость витамина D. В основу легли данные о питании в течение года 13 тысяч людей в возрасте от 30 до 47 лет. Ученые пришли к выводу: чрезмерное употребление кофе может привести к дефициту витамина D.

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