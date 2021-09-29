Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в октябре

Фото:Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в октябре.

Фон месяца: нам предстоит грандиозная работа над ошибками. С 1 по 18 октября Меркурий будет в ретродвижении. Он отправился туда 27 сентября и пробудет до 18 октября. Это время неблагоприятно для того, чтобы начинать новое дело и открывать бизнес, трудоустраиваться на новую работу, подавать документы на изготовление паспорта и других важных бумаг, покупать телефоны и компьютеры, машину, переезжать, арендовать, производить обмен недвижимости.

Из позитива — 11 октября Сатурн наконец-то выйдет из ретродвижения. Но в период с 6 по 16 октября он будет самым злющим. К стоматологу, начальству, в гос органы и суды в это время точно не стоит обращаться. Как и делать ремонт.

С 1 по 23 октября Марс будет сожжен Солнцем. Категорически нельзя в эти даты покупать машину!

С 18 по 24 октября конфликт Марса и Плутона даст высокую вероятность переломов, травм, аварий и других катаклизмов.

Будьте особенно внимательны в эти даты. В общем, октябрь не для решительных действий и начинаний. Это период для проработки своих блоков. Наступает время научиться тщательно взвешивать свои жизненные ценности, потребности и желания.

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Овен

Октябрь для многих Овнов будет наполнен общением, работой и интересными предложениями. Но заключение важных сделок, проведение переговоров лучше перенести на последние числа октября — 30 и 31-е. Период с 5-го по 15-е число лучше посвятить планированию, доработке и расчету возможных рисков и перспектив. Весь октябрь Овны будут настроены на завоевание и достижение своих целей любым путем, но не стоит спешить, а лучше занять наблюдательную позицию. Иначе к концу месяца активность Овнов снизится, и в ноябре им придется вернуться к тем же позициям.

Телец

В первую неделю октября Тельцам не стоит распыляться на несколько дел одновременно. Если они будут браться за все подряд, то потратят много времени и сил, но результат их разочарует. Тельцам стоит сосредоточиться на самом главном и последовательно идти к цели. Октябрь отлично подойдет для завершения проектов, решения давних проблем и получения доходов от долгосрочных вложений. С 24 по 30 октября перед Тельцами могут возникнуть проблемы с коллегами и близкими. Чтобы избежать конфликтов и недопонимания, придется тщательно подбирать слова и терпеливо объяснять свою позицию.

Близнецы

Многим Близнецам на протяжении всего октября стоит быть внимательными к любым новым проектам и предложениям. Октябрь лично для вас подходит только для завершения текущих проектов и работы над планированием будущих. Увы, от новых суперпредложений пока лучше отказаться. Обязательными атрибутами Близнецов для достижения результатов в октябре будут позитивный настрой, доброжелательность и отзывчивость. Помните об этом, и вы не останетесь незамеченными начальством. С 1 по 6 и с 15 по 20 октября — отличное время для встреч со старинными друзьями, коллегами, с которыми вы раньше вместе работали, бывшими возлюбленными или для семейных встреч с родственниками, которых вы давно не видели.

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Рак

Октябрь для большинства Раков будет неровным, но без особых тревог и серьезных проблем. Период с 6 по 10 и с 15 до 21 октября — отличное время для возвращения к старым идеям и возобновления деловых связей с людьми. Благоустройство квартиры, значительные траты денег и сближение с людьми как на работе, так и в семье лучше планировать именно на эти числа, потому что в остальные дни октября у Раков и их окружения могут возникнуть спорные вопросы. Внимание, поспешность и невнимательность могут усугубить ситуацию.

Лев

Октябрь для Львов пройдет активно. С 1 по 7 октября есть вероятность того, что вы отправитесь в путешествие и деловую поездку. Это одновременно время для свиданий и флирта. Обаяние и привлекательность Львов не останутся без внимания противоположного пола. В середине октября, с 15-го до 21-го числа, предстоит ответственная работа, которую они выполнят хорошо, хотя недоброжелатели попытаются вмешаться. Львы смогут сориентироваться и стать победителями. В конце октября уверенность в себе заметно снизится. Поэтому последние числа месяца больше подходят для привычной работы.

Дева

В октябре у многих Дев появится возможность увеличить свой доход и подняться по карьерной лестнице. Выпадет шанс возглавить проект или поучаствовать в проекте, который раскроет их потенциал. Умение выделять самое важное из большого потока информации поможет Девам найти поддержку у партнеров и коллег. В период с 7 по 18 октября велика вероятность споров и недопонимания, но Девы смогут найти компромисс. Середина месяца — прекрасный период для повышения квалификации. После 23 октября Девы, вероятнее всего, будут менее активны и займутся планированием будущих проектов.

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Весы

Октябрь для Весов — отличный период для воплощения в реальность самых смелых планов. Весы будут действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий».

Но постоянная занятость и игнорирование потребностей семьи станут причинами конфликтов. Весам стоит распределить время так, чтобы его хватало и на общение с любимыми людьми. В середине месяца напомнят о себе давние вопросы, на решение которых придется постоянно отвлекаться. Но Весы справятся с ними успешно и продолжат идти к цели. К концу месяца Весы почувствуют усталость и позволят себе немного отдохнуть.

Скорпион

В начале октября Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. В первую неделю месяца они могут почувствовать спад энергии и недомогание. При этом напомнят о себе проблемы, которые возникли давно. Скорпионы будут вынуждены разбираться с ними сразу, несмотря на желание расслабиться. Это крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Новые проекты отнимут много сил, но вряд ли принесут финансовую стабильность. Вторая половина октября обещает быть более удачной.Энергия будет медленно возрастать. В конце месяца переговоры, заключения сделок пройдут вполне успешно.

Стрелец

В октябре Стрельцам потребуется поддержка. В период с 1-го по 10-е число появится возможность встретиться с успешными людьми, которые помогут Стрельцам продвинуться по карьерной лестнице. Необходимо проявить себя ярко и привлечь к себе внимание. В этом случае они не упустят шанс и получат значительные бонусы. Первый квартал октября также отлично подходит для обсуждения проектов. И уже к концу месяца с помощью близкого окружения Стрельцы смогут воплотить планы в реальность. Более результативно будут складываться отношения с людьми, которых они давно знают и доверяют.

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Козерог

Октябрь для большинства Козерогов будет успешным. С 11-го по 31-е число — благоприятный период для заключения контрактов, начала проектов, которые были ранее заморожены. Профессионализм, трудолюбие Козерогов не останутся без внимания. В награду они получат ощутимую прибавку к зарплате или повышение в должности. Командировки принесут новые идеи, знакомства с влиятельными людьми и бесценный опыт.

В последнюю неделю месяца Козерогам лучше заняться налаживанием взаимопонимания в коллективе, потому что есть вероятность, что там назревает неприятный конфликт.

Водолей

Октябрь для многих Водолеев будет наполнен событиями. Это могут быть путешествия, деловые поездки, выезды на природу или на небольшие расстояния в гости.

Любые передвижения окажутся приятными и принесут много положительных эмоций. Период с 1 по 25 октября отлично подходит для творчества, учебы и представления личных проектов на большую аудиторию. В середине месяца в жизни начнутся позитивные перемены. После 26 октября Водолеи столкнутся с трудностями и недопониманием коллег. Придется работать над своей репутацией и доказывать свою значимость коллективу.

Рыбы

С 1 по 10 октября для Рыб — период, когда они предпочтут плыть по течению. Их энергии не хватит на решительные действия. Любые активные проявления будут стимулироваться партнерами. Близкие смогут оказать Рыбам не только моральную, но и финансовую поддержку. Поэтому появится возможность вложить деньги в свой проект. В середине месяца Рыбы почувствуют прилив сил и с энтузиазмом займутся работой. В третьей декаде октября Рыбам лучше избегать конфликтов и спокойно относиться к чужому мнению, иначе они могут испортить себе репутацию и внезапно остаться без работы.