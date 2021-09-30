Для школьников подготовили онлайн-мероприятия к 80-летию битвы за Москву

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Школьники столицы смогут принять участие в викторине и творческом конкурсе, посвященных 80-летию битвы за Москву. Мероприятия пройдут в режиме онлайн. Участникам предстоит выполнить творческие и исследовательские задания, подготовленные специалистами Городского методического центра Москвы.

Ученики 7–9 и 10–11 классов до 31 декабря поучаствуют в викторине «80 лет битве за Москву». Школьники будут отвечать на вопросы, изучая исторические документы, карты, фотографии и фрагменты литературных произведений. Например, им необходимо определить автора стихотворения по представленному отрывку, назвать профессию одного из героев Советского Союза, ставшего рекордсменом по числу уничтоженных вражеских танков, или указать области, полностью освобожденные в результате контрнаступления советской армии. Всего в тесте 20 вопросов, пройти его можно только один раз. На выполнение всех заданий отводится 35 минут.

Для ребят из 5–8 классов, увлекающихся живописью, проходит творческий конкурс рисунка «От Москвы и до Рейхстага», где им необходимо представить работу в одной из четырех номинаций: «Герои московской битвы», «Подвиг народа», «Война моторов» и «Триумф победителей». Юные художники могут изобразить боевые сражения на подступах к Москве, памятники защитникам столицы. Работы принимаются до 31 января. Итоги конкурса объявят в феврале.