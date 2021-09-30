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Сила в годах: как человеку старшего возраста оставаться активным и жизнерадостным

Марьяна Шевцова

Общество
Сила в годах: как человеку старшего возраста оставаться активным и жизнерадостным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Каждая пора в жизни человека по-своему уникальна: радостное и беззаботное детство, наполненная исканиями и свершениями молодость, зрелый период. О психологических установках возраста 55+ рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Внутреннее самоощущение: про физический и психологический возраст

Стереотипы о людях старшего возраста в последнее время кардинально меняются. Все больше пенсионеров не отказывают себе в увлечениях, к которым привыкли. Они продолжают работать, заниматься спортом и творчеством. И само слово «дедушка» или «бабушка» вызывает у некоторых людей старшего возраста отторжение и протест.

— У людей есть биологический и психологический возраст. С физическим состоянием все более-менее понятно: никуда не деться от возрастных изменений. Однако, когда речь заходит о психологических годах, ясности куда меньше. Основным моментом тут будет субъективное восприятие своего опыта, времени, а также оценка достигнутого и желаемого, — говорит Денис Хакимов.

На человека влияет приверженность общественным представлениям о том или ином возрасте.

— Принято думать, что людям старшего возраста присущи определенные занятия и интересы: это исключительно забота о внуках, общение с ровесниками, просмотр телевизора и так далее. И все, что выходит за рамки социально одобренных взглядов, может считается ребячеством, инфантильностью. Это ограничивает человека. Но ведь радость бытия достигается в том числе при реализации своих целей и установок, пусть даже кто-то их и не разделяет, не считает серьезными, — говорит психолог.

Сила в годах: как человеку старшего возраста оставаться активным и жизнерадостнымФото: Денис Гришкин /АГН Москва

Под каким углом смотреть на мир

Удовлетворение от жизни зависит от самого человека, от его инициативности и реализованности в каждый конкретный момент времени.

У психологов есть разделение людей старшего возраста по их активности, восприятию мира, способам решения возникающих проблем:

Первый тип — положительный

Человек относится к окружающему и происходящему позитивно. Таким людям старшего поколения присущ высокий тонус (физический и умственный). Выход на пенсию и завершение профессиональной занятости для них – часть пути, открывающая новые возможности, а не трагедия. Человек переключает свое внимание на новые виды досуга, а также расширяет социальные связи. Все это приводит к увеличению продолжительности жизни и удовлетворению потребностей.

Второй тип — отрицательный

После наступления «глубоких седин» человек начинает воспринимать себя ненужным и покинутым. Его отличительная особенность — пассивность и негативизм. Он выпадает из круга общения и теряет контакт со значимыми людьми. Малая активность приводит к снижению интеллектуального уровня и физической слабости.

— Каким бы ни было состояние здоровья, личный и профессиональный опыт, достижения и потери — все это не помеха эффективности и плодотворности. Переосмысление прожитого становится ресурсом для дальнейшего развития и освоения новых или поддержания существующих ролей: бабушки или дедушки, учителя, путешественника, рыбака или помощника по дому. Ориентация на сегодняшний день позволяет сосредотачиваться на важном, не сожалея о минувших днях и не строя туманные планы на грядущее, — говорит Денис Хакимов.

Современная жизнь предоставляет массу возможностей людям старшего возраста для реализации в совершенно различных направлениях и областях. Творческие кружки, работа на пенсии, развивающие мероприятия, тренажерные залы — все эти активности позволяют не выпадать из общественной жизни и поддерживать здоровый психологический и физический фон. Самое главное — желание быть самим собой и упорство двигаться дальше!

На заметку

Московская служба психологической помощи на регулярной основе проводит бесплатные онлайн- и офлайн-занятия по разным вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются люди старшего возраста. Подробнее на сайте www.msph.ru.

Также всегда доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского номера) и +7 (495) 051 (с мобильного), где можно обсудить волнующие вопросы со специалистом в круглосуточном режиме.

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