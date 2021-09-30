В Росреестре напомнили москвичам о способах возврата денежных средств за госпошлину

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Жители столицы могут вернуть денежные средства, излишне уплаченные за госпошлину или плату за предоставление сведений из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости). В пресс-службе Управления Росреестра по Москве напомнили о том, как оформить возврат и какие документы для этого потребуются.

Осуществить процедуру можно, если Росреестр не предоставил заявителю государственную услугу в течение законного срока, отметили в ведомстве.

Как подать заявление?

Заявление на возврат государственной пошлины принимается в Управлении Росреестра по Москве, которое находится по адресу улица Большая Тульская, дом 15.

Заявление на возврат платы за предоставление сведений из ЕГРН москвичи могут подать в столичных офисах Кадастровой палаты.

В пресс-службе ведомства подчеркнули: прошения о возврате денежных средств, излишне уплаченных за услуги Росреестра, не рассматривают в центрах госуслуг «Мои документы». По таким вопросам туда обращаться не стоит.

Какие документы взять с собой?

Для оформления заявления на возврат денежных средств понадобятся паспорт, СНИЛС и ИНН при его наличии.

Кроме того, необходимо взять с собой платежный документ. Практически во всех случаях допустимо предоставить его копию. Исключение — возврат госпошлины при оплате наличными. Тогда заявителю потребуется оригинал платежного документа.

Также нужны банковские реквизиты: номер карты, лицевой счет, наименование, корреспондентский счет и БИК банка. Туда будут перечислены возвращенные денежные средства.

Как заполнить бланк?

В указанных случаях следует использовать бланк заявления «О возврате денежных средств». Туда заявителю нужно внести информацию о персональных данных и указать причину для возврата денег. Все возможные категории перечислены в бланке. В то же время гражданин имеет право указать причину возврата «по собственному усмотрению».

В пресс-службе Росреестра обратили внимание на то, что для юридических и физических лиц предусмотрены разные типы бланков.

Когда возможен возврат денег в полном объеме?

Сумма возвращенных денежных средств зависит от конкретной ситуации. Так, полную сумму излишне уплаченных денег перечислят заявителю, если он «передумал совершать сделку с недвижимостью и не подавал заявление об учетно-регистрационных действиях», пояснили «Вечерней Москве» в ведомстве. Также это возможно «при возврате документов без рассмотрения».

Если гражданин получил уведомление о прекращении регистрационных действий, он может вернуть 50 процентов от оплаты.

Когда ждать результат?

После оформления заявления Росреестр рассматривает его и принимает решение о выплате. В случае согласия гражданин получает денежные средства в течение месяца.

— При положительном решении уплаченная сумма перечисляется на расчетный счет плательщика госпошлины органами Федерального казначейства в течение одного месяца со дня подачи соответствующего заявления. Если же решение отрицательное, тогда заявителю на почту будет направлено уведомление об отказе. Также возврат платежа возможен на основании решения суда, — заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.