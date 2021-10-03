Поддался ожирению: почему дети стали так быстро набирать лишний вес

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В среду, 29 сентября, эксперты из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России сообщили о том, что каждый пятый ребенок страдает от избыточной массы тела. А ожирению подвержен каждый 15-й подросток. «Вечерняя Москва» узнала, почему за последнее время все больше людей сталкиваются с полнотой.

Детский эндокринолог Павел Окороков назвал даже группу детей, которые наиболее подвержены риску, — мальчики от 12 лет. Родителям нужно уделить особое внимание здоровью своих сыновей, так как, по статистике, около 80 процентов людей сохраняют повышенную массу тела с подросткового возраста до взрослой жизни.

— Это может грозить такими осложнениями, как диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания, — предостерег врач.

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Диетолог-нутрициолог Юлия Половинская уверена, что пандемия и самоизоляция, когда не работали школы, детские кружки и спортивные секции, тоже внесли свой вклад в набор веса у детей.

— Основная причина ожирения и увеличения массы тела — это низкая двигательная активность, или гиподинамия. Из-за домашнего образа жизни, нехватки прогулок и, самое главное, постоянных набегов на холодильник количество килограммов стало расти. Кроме того, некоторые родители, которые тоже сидели дома, «откупались» от детей сладкой и вредной пищей, чтобы они только не мешали им работать. Заказывали фастфуд с доставкой на дом, — говорит эксперт.

В современном мире, особенно в мегаполисе, очень распространена еда с быстрыми углеводами. Она, конечно, насыщает организм и придает бодрость, что выгодно при быстром темпе города.

Правда, как говорят эксперты, именно они становятся причиной ожирения. Даже если человек не переедает.