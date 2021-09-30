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Как подготовить дачный участок к весне

Ольга Никитская

Общество
Как подготовить дачный участок к весне
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Начало октября отвечает за успехи в садах-огородах в будущем сезоне. Что нужно сделать сейчас, чтобы в следующем году получить хороший урожай, и на что стоит обратить внимание на дачном участке, «Вечерней Москвы» рассказал биолог Михаил Краснов.

Еще продолжаются заготовки (кабачки, тыквы, морковь и прочие), но в саду уже активно облетает листва, и начинают освобождаться грядки. Хлопот пока меньше не становится. Вы уже поухаживали за кустами? Нет? Срочно беритесь за секатор. В день без дождя их можно и нужно обработать средствами от вредителей и обложить мульчей. Листья на смородине перед обработкой лучше оборвать — на них прячутся невидимые глазу колонии вредителей. Самое время заняться и плодородием. В перекопанные грядки можно заложить компост, золу.

В новый компост, особенно если туда попадают в том числе и подпорченные яблоки, обязательно сыпьте золу или доломитовую муку, иначе компост будет чрезмерно кислым. Опавшие листья, подержав их неделю под черной пленкой, отправьте в компост. Обрежьте пионы, взрыхлите почву вокруг них. Посмотрите и на малину — она нуждается в уходе и удобрении. «Горячую траву» получить уже трудно, но толстому слою скошенной травы малина будет рада, это усмирит и малинную муху. Собирая остатки урожая — поздние сливы, терн, красную смородину, поспевающую черноплодную рябину или облепиху, — не забывайте тут же благодарить растения подкормками, но без азота. Ну а в свободное время можно побелить деревья — то-то им будет хорошо! В начале ноября нужно будет обработать деревья железным купоросом.

Стрижем кустарники

Заняться глобальной обрезкой растения вы должны в начале октября. Ранняя осенняя обрезка заставляет кустарник экстренно бросить свою энергию на восстановление, а не на подготовку к зиме, так что оптимально проводить обрезку после опадания с кустов листвы, но до наступления морозов. Старые ветви, а также искривленные побеги убирайте без сожаления.

Кормим деревья

После сбора урожая надо отблагодарить плодовые деревья за щедрость. До октября можно использовать и органику, но в небольшом количестве, потом — суперфосфат (100 граммов на 1 кв. метр земли в приствольном круге). Есть и специальные осенние удобрения, уже готовые к закладке под деревья.

Как подготовить дачный участок к веснеФото: Pixabay

Сорняки сжечь

По осени сорные травы готовы разбросать семена. Их обязательно надо выпалывать. Лучше всего их сжигать, но если соседи против, лучше траву закапывать, но не бросать в компост с семенами.

Занимаемся малиной

При осенней обрезке у малины удаляют двухлетние побеги — те, которые плодоносили в этом году. От них стараются не оставить даже пенька. Вырезают без жалости слабые и кривые побеги, излишне загущенные посадки. Малина ремонтантная до ноября будет с ягодами, пока можно не тревожить.

Пора собрать шиповник

Боярышник, черноплодная и красная рябина могут подождать своего часа, если вы собираете их гроздьями. Облепиха и калина подождут до морозов (калине мороз вообще показан). А вот шиповник пора сушить — для чая и компотов.

Роем ямы, но не ближнему

Если планируете омолаживать плантации ягодных кустов, пришло время заготавливать ямы под посадки: для смородины и крыжовника их делают примерно одинаковыми — 60 на 45 см, для малины и ежевики — 50 на 35. Можете заложить в них компост. Черную смородину можно сажать как осенью, так и весной. Лучшее время для осенней посадки в нашем регионе — до середины октября.

Как подготовить дачный участок к веснеФото: Pixabay

Срезаем тыквы

Крупные можно оставить доспевать, мелкие нарежьте для заморозки или пустите в готовку.

Обрезаем цветы

Отмершую или подсыхающую часть растений срежьте. Ветви и длинные побеги можно оставить сверху — в качестве легкого укрытия на зиму. Листья хост лучше сжечь, подсушив, в компосте они перегнивают долго, а зола всегда пригодится. Снятый с опор клематис, если вам достался капризуля, можно оставить валиком на земле, а позже укрыть.

Пестуем розы

Королевы сада еще цветут, но их уже сейчас нужно готовить к зиме. Отцветшие бутоны продолжайте срезать, но поливать растения и рыхлить под ними почву уже не надо. В октябре розы можно обрезать — они засыпают. Укроете их чуть позже, чтобы не выпревали.

Делим многолетники

Осенью принято пересаживать те многолетники, которые цвели в начале лета: пионы, рудбекию и так далее. В это же время пересаживают хризантемы, а теплолюбивые их сорта вносят в дом на зимовку.

Чтобы тюльпаны не убежали

До 10 октября рекомендуется высадить в клумбы и на рабатки луковицы тюльпанов. Не заглубляйте их слишком сильно, а то убегут! В Подмосковье сажать тюльпаны желательно при температуре грунта +6...+9°С, глубина посадки — не более 10 см.

Как подготовить дачный участок к веснеФото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Освобождаем грядки

Морковь и свекла обычно покидают грядки последними. Их лучше убрать до конца сентября — начала октября, причем лучше делать это в сухую погоду, иначе есть риск, что корнеплоды растрескаются. Грядки после свеклы и моркови можно разворошить вилами и глубоко не перекапывать.

Разбиваем «клубничник»

Осталось не так много времени, чтобы посадить клубнику (садовую землянику), позже она не приживется. Не заглубляйте слишком сильно точку роста, кустик загниет!

Закладываем компост в грядки

До самого конца октября можно и нужно закладывать в грядки компост под будущие посадки. За зиму он дойдет до нужной кондиции. Весной вам останется лишь перекопать грядку. Параллельно можно внести и торф.

Как подготовить дачный участок к веснеФото: pixabay.com

Уберите «кислую мину»

Да-да, она может быть не только у человека, но и у земли. Мох, мокрица, хвощ — не видели их у себя в саду-огороде? Видели, и они хорошо себя чувствуют? Плохо дело: значит, кислотность почвы на вашем участке далека от нормы. Осень — лучшее время для применения веществ, которые ее регулируют.

Гашеная известь, доломитовая мука, мел, зола — все это ваши надежные друзья в борьбе с излишней кислотностью. Она опасна тем, что в такой почве многие питательные вещества переходят в состояние, при котором растения не могут их усвоить. Почву не перекапывайте, просто равномерно присыпьте ее поверхность.

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