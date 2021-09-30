«Всех женщин волнуют морщины»: певица Анита Цой — о возрасте, потерях и терпении

Анита Цой / Фото: Из личного архива Аниты Цой

1 октября в Кремле состоится юбилейное шоу Аниты Цой «Пятый океан». Накануне премьеры певица рассказала «Вечерней Москве» о семейной жизни, влиянии мамы на ее судьбу, а также о новом увлечении муравьями.

— Анита, расскажите, чем будете удивлять зрителей завтра в Кремле?

— Шоу «Пятый океан» — это пять десятилетий Аниты Цой, которые будут отображены в юбилейном шоу. 1980-е — время диско, которое попало в нашу страну через кассеты, мы услышали первые диско-композиции и навсегда влюбились в этот жанр. 1990-е — это, бесспорно, русский рок, когда мы все стали «требовать перемен» и все, что происходило в стране, не могло не отразиться на музыкальном контенте. 1990-е — это мое появление, время, когда мы появились с песней «Полет» и жгли в поп-роке конкретно, отстаивая свои интересы и поднимаясь на ноги. 2000-е для России — жирные нефтяные годы, музыкальная история с музыкальным стилем R&B — это музыка любви, страстного секса, музыка богатства, когда у всех все хорошо.

Я вспоминаю 2000-е, это, конечно, были крутые годы для всех, включая нашу шоу-индустрию. И вот, наконец, последнее, заключительное наше десятилетие. Десятилетие, в которое мы пришли, накрытые стеклянным колпаком — не обнять друг друга, не поцеловать друг друга, не слетать друг к другу. То есть люди сейчас пожинают плоды собственной разгульной жизни 2000-х, когда было только желание получить наживу, вообще не думая о последствиях, которые произойдут. И вот об этих пяти ярких, совершенно разных десятилетиях и будет мое шоу.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Поздравляю вас с присвоением звания народной артистки России. Как отметили это событие?

— Спасибо! Я каждого хочу поблагодарить, это признание для меня большая честь. Отметили скромно, по-домашнему, с мужем и его мамой, сын в отъезде находится. Конечно, в бокале с шампанским искупали сам нагрудный знак народного артиста, и муж принес красивый большой букет моих любимых орхидей.

— В феврале вам исполнилось 50. Были переживания по поводу возраста?

— Я никогда не поверю, когда женщины говорят: «О, 50, ерунда, я и так прекрасна, у меня все хорошо, на лишние морщинки не обращаю внимания». Да нет, конечно, и у мужчин, и у женщин 50 лет — это один из переломнейших моментов, возраст, когда действительно начинаешь задумываться обо всем, начиная от внешности и заканчивая тем, что ты за это время в своей жизни сделал. Это очень непростые мысли, мне одно время даже казалось, что я впала в депрессию. Аните Цой это вообще не свойственно, но вот так все получилось. Коронавирус отвлек от этих дурных мыслей, потому что мы все как-то сплотились в семье, на работе именно благодаря борьбе с этим злейшим врагом. Я скажу так. Прошло приблизительно полгода с моего дня рождения, и я вот только сейчас начинаю понимать, что действительно-то возраст хороший и ничего страшного в нем нет!

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— В мае вы потеряли маму. Чему главному она вас научила, какие воспоминания особо дороги?

— Мама у меня была очень позитивным человеком и невероятно любознательной. Представляете, я помню, как в два года она взяла меня с собой в Пушкинский музей. Были у меня и детские абонементы на все музыкальные концерты в Консерваторию Чайковского, лучшие театры, начиная от Образцова и заканчивая Большим. Мама старалась изо всех сил! Я не представляю, как она находила возможности, потому что мы жили очень скромно: она растила меня одна, но делала максимально все, чтобы я была в сфере искусства.

— После расставания с вашим отцом мама не устроила личную жизнь?

— Нет, рядом с мамой я никогда не видела посторонних мужчин. А ведь они с папой развелись, когда мне был годик. Когда уже выросла, вышла замуж, я ее спросила: «Мам, почему бы тебе не наладить личную жизнь, зачем тебе быть одной?» И она мне сказала такую вещь: «Я всегда хотела, чтобы у тебя был один муж и была надежная и крепкая семья. А если бы я при тебе водила мужчин, то как бы я потом смогла тебе объяснить принцип первого и единственного мужа?»

— Вы с супругом вместе 31 год. Какую жизненную мудрость вынесли?

— Терпение и прощение — и с одной, и с другой стороны. В одни ворота играть бессмысленно, а вот если оба супруга понимают, что надо уметь терпеть и прощать, тогда все сложится. И это самая сложная задача, потому что жизнь вечно нам подсовывает какие-то моменты, когда хочется развернуться, бросить все, уйти и начать все сначала.

Анита Цой с супругом / Фото: Из личного архива Аниты Цой

— На что вам не жалко тратить время?

— Меня должно окружать все, что я люблю, не готова тратить ни секунды времени на то, что мне не нравится. Вот мне нравится сажать растения, выращивать их, получать урожай, и я обложила себя огородом. У меня есть все, что растет в средней полосе, даже грибы и топинамбур. Или же сейчас, например, я развожу муравьиную ферму. Есть такая забава для детей — «Муравьиная ферма»: тебе дают матку муравьиную, 20 муравьев из ее колонии, ты их разводишь, можно наблюдать за их жизнью, как они откладывают яички, как из них вылупляются муравьята, как они их воспитывают. Неважно, сколько лет человеку, главное, чтобы ему всегда хотелось узнавать что-то новое, чтобы он не жалел себя. Вот вы не успели выучить какой-нибудь язык, но вам страшно этого хочется, да хоть в 70, хоть в 80 берите и занимайтесь, для этого есть все возможности. А самое главное не возможности, а ваше жгучее желание. Так жить на белом свете веселее, прекраснее, замечательнее. Поэтому всем желаю того, чем я занимаюсь сама, и, конечно, любите и будьте любимыми!

ДОСЬЕ

Заслуженная артистка России, певица Анита Цой родилась 7 февраля 1971 года. Окончила вокальное отделение ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего первого альбома. Официально творческую деятельность начала в 1996-м. Исполняет песни в жанрах поп-музыки, поп-рока, R&B и других стилей. Играет на многих музыкальных инструментах.

Отец хотел сына

Воспоминаний об отце у Аниты не осталось: он ушел из семьи, когда ей был один год. Повзрослев, певица оправдывала его поступок корейскими традициями. По ее мнению, отец ожидал, что у него родится сын-наследник. Анита сумела отыскать отца и встретилась с ним. Но разочаровалась: вместо разговора по душам он попросил ее помочь в трудоустройстве. С тех пор желание общаться с ним пропало.

Гостевой брак

Певица признавалась в интервью, что в первые годы брака она делала все, чтобы супруг развелся с ней. Любовь пришла со временем. Но уже давно Анита с мужем живут на одной территории, но в разных домиках. Певица считает, что именно поэтому их союз такой крепкий. «Мы решили, что лад в нашей семье будет только в одном случае: если мы будем спать в разных комнатах. Так было вначале. Дошло до того, что живем в разных домах», — рассказывала Цой.

Кулинарный блогер

Певица обожает готовить, и в последнее время ее страница в «Инстаграме» стала напоминать кулинарный блог. Анита с удовольствием делится с подписчиками своими любимым рецептами, в том числе из корейской кухни.

Вышла замуж не по любви

Мужу Сергею Аниту сосватали. До свадьбы они виделись шесть раз: мужчина старше певицы на 14 лет, и изначально он ухаживал за ее сестрой. Но позже его внимание переключилось на Аниту, которой было 18 лет. Чтобы впечатлить девушку, он рассказал, что его мама кореянка и у нее нет подруг в Москве. И предложил, чтобы их матери познакомились. В результате родители после знакомства решили выдать Аниту замуж за Сергея.

«33 несчастья»

Так в шутку называют певицу близкие. Анита пережила огромное количество неприятностей и разочарований, несколько раз оказывалась на грани жизни и смерти. Например, в попытке похудеть после родов она начала заниматься верховой ездой. На одной из тренировок на ипподроме она упала и сломала позвоночник. А летом прошлого года певица переболела коронавирусом средней тяжести. Повреждено было больше половины легких.