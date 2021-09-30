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iMARS рассказала о влиянии информационных кризисов на Национальном рекламном форуме

Полина Французова

Общество
iMARS рассказала о влиянии информационных кризисов на Национальном рекламном форуме
Фото: freepik.com

Коммуникационная группа iMARS приняла участие в ежегодном Национальном рекламном форуме. Участники обсудили спектр тем от современных технологий до отраслевых исследований рекламного рынка.

В сессии «Коммуникации с аудиторией в кризисные моменты» компания представила доклад о влиянии информационных кризисов на показатели бизнеса. В компании отметили важность диалога с представителями рекламы, маркетинга и PR. Участники сессии обсудили эффективность инструментов и каналов коммуникации, изменения в потребительских привычках на фоне пандемии.

Как отметил президент коммуникационной группы Алексей Чуйкин, цифровая трансформация, активизировавшаяся с начала 2020 года, затронула как внутренние, так и внешние бизнес-процессы. Цифровые инструменты стали главными драйверами развития, появились новые модели создания коммуникационных компаний, которые сейчас являются индикаторами для маркетинговых инструментов.

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