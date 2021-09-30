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Призывники хотят служить там же, где их отцы и деды

Юлия Панова

Общество
Призывники хотят служить там же, где их отцы и деды
Москвич Дмитрий Щербаков проходит медицинскую комиссию, чтобы узнать, годен ли он для службы в армии. Он мечтает стать десантником, как его дедушка. Врач-невролог Анна Сысоева с помощью специального молоточка проводит тест, чтобы определить, есть ли у парня нарушения / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

1 октября в Москве стартовал осенний призыв. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в военкомат, чтобы узнать, как идет подготовка призывников для службы в армии.

Для безопасности будущих защитников Родины и исключения заражения коронавирусом призывники заходят через отдельный вход. От остального «мира» комиссариата, где принимают отставных военных и других людей с гражданки, их отделяет массивная железная дверь. Сквозь нее не пройдет ни один вирус. Кроме того, «черный» ход расположен намного ближе к кабинетам, которые нужны будут юношам.

В коридоре уже собралось несколько призывников. Они ожидают, когда их пригласят в кабинет к врачу, сжимая в руках нужные документы.

Москвич Дмитрий Щербаков уже третий раз в призывном пункте, поэтому здесь он чувствует себя как рыба в воде. Юноша бесстрашно идет на прием к офтальмологу первым. У будущего солдата в руках белая с синим корешком медицинская карточка.

— Я бы очень хотел служить в Воздушно-десантных войсках. И дело даже не в их престиже. Мой дедушка служил в ВДВ. И мне очень хотелось бы пойти по его стопам, — признается Дмитрий.

Отбор в ВДВ очень серьезный: здоровье призывников должно быть идеальным, так же как и показатели роста и веса. Сев на стул в кабинете врача, Дмитрий Щербаков закрывает левый глаз и, выдохнув, начинает быстро читать буквы в подчеркнутой строке.

— Зрение, можно сказать, эталонное, — с гордостью говорит врач-офтальмолог Ирина Пимнева. — Призывник не сделал ни одной ошибки. Но для полной уверенности мы все же даем ребятам еще несколько заданий.

Одно из них — так называемый армейский тест. В круге с цветными точками призывникам нужно увидеть цифру и назвать ее. Если у молодого человека возникают проблемы с этим заданием, врачи проверяют его на дальтонизм. Ведь у солдата должен быть «глаз как у орла». А еще хорошая нервная система. Ее обычно проверяют с помощью специального психологического теста. Расшифровав ответы на него, специалисты могут сделать вывод о том, куда лучше всего распределить призывника: будет ли он хорошим командиром или у него лучше получится исполнять приказы, может он быть водителем или следует отправить его в связисты.

Если во время проверки теста психологи выявят какие-то отклонения, этот случай разберут в индивидуальном порядке. Ведь всякое могло случиться: вдруг призывник ошибся, не понял вопрос или просто переволновался и написал не тот ответ.

Кстати, в этом году в правилах работы призывной комиссии произошло небольшое изменение. Медкомиссию теперь обязаны проходить только те призывники, которые точно пойдут служить в армию в этом году. Юноши, у которых есть отсрочка из-за учебы, могут не проходить врачей. При желании каждый потенциальный призывник, конечно, может проверить здоровье ближе к концу призыва. Но в первую очередь комиссариаты стараются сделать так, чтобы в начале кампании медосмотр прошли те, кто отправится в воинские части в ближайшее время.

После прохождения всех тестов и осмотров ребята встретятся с призывной комиссией. Всего в этом году из Москвы и области планируется призвать около десяти тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, военный комиссар Люблинского района Юго-Восточного округа Москвы, полковник в запасе:

— Наш военкомат — один из крупнейших в Москве и России. Чтобы обеспечить безопасность, во время работы комиссии будут действовать строгие правила: термометрия, масочный режим, дезинфекция помещений. На сборном пункте юноши обязательно пройдут тестирование на коронавирус, также как и командиры. Экспресс-анализ нужен даже тем, кто привился.

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