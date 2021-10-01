Возраст возможностей: как работает городской проект «Московское долголетие»

Участница «Московского долголетия» Елена Булгакова в клубном пространстве «Мой социальный центр» района Марьина Роща. В руках у москвички учебник по итальянскому языку, который она изучает бесплатно благодаря проекту / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Как власти столицы поддерживают и заботятся о москвичах старшего поколения, накануне праздника узнала «Вечерняя Москва».

Сегодня в столице проживают порядка трех миллионов пенсионеров, их средний возраст — 78 лет. Они живут активной жизнью: посещают музеи и театры, гуляют в парках и скверах, занимаются спортом, творчеством, заботятся о внуках.

Вот уже более трех лет в городе активно развивается проект «Московское долголетие». Его участники совершенно бесплатно посещают занятия по рисованию, йоге, цигуну, танцам, изучают компьютерную и финансовую грамотность, иностранные языки, пробуют себя в качестве художников, писателей и сценаристов.

62-летняя Елена Булгакова участвует в проекте с самого момента его основания. Она вообще очень активный человек.

— Не могу сидеть на месте. Мне нравится учиться, узнавать что-то новое и, конечно, делиться полезным с окружающими, — рассказала она.

О «Московском долголетии» Елена узнала в территориальном центре социального обслуживания своего района. Ее пригласили на встречу, и она не раздумывая, сразу же заполнила анкету участника. С тех пор москвичка попробовала себя сразу в нескольких направлениях проекта.

Участница «Московского долголетия» Елена Булгакова в клубном пространстве «Мой социальный центр» района Марьина Роща. В руках у москвички учебник по итальянскому языку, который она изучает бесплатно благодаря проекту / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Я занималась бальными и латиноамериканскими танцами, рисованием, йогой, пилатесом, — поделилась Елена Булгакова.

Она считает, что каждому участнику в проекте нужно найти свой собственный путь. Именно поэтому она постоянно пробует новое.

— Сейчас изучаю фото- и видеомонтаж, мне это очень интересно, — поделилась она.

А еще у Елены была мечта выучить итальянский язык.

— Я, как и многие мои сверстники, большой фанат итальянских музыкальных групп, и мне всегда хотелось понять, о чем они поют в своих песнях, — рассказала москвичка. — Сейчас несколько раз в неделю занимаюсь в группе с педагогом итальянским языком.

По словам Булгаковой, «Московское долголетие» — уникальный проект.

— Огромная благодарность тем, кто его придумал и кто занимается его развитием сегодня, — сказала она.

При этом организация досуга для старшего поколения — далеко не единственное направление работы правительства Москвы. В городе действует комплексная система мер поддержки.

Социальные выплаты и льготы получают более двух миллионов человек, порядка 350 тысячам оказывается адресная помощь. К лежачим москвичам приходят каждый день сиделки. С продуктами, уборкой и готовкой старшему поколению помогают социальные работники. Кроме того, пожилые горожане всегда могут поговорить с психологом, если их что-то тревожит.

А еще Москва помогает людям старше 50 лет в поиске работы. В центре «Моя карьера» создана специальная программа с обучающими тренингами и мастер-классами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стандарт миндохода неработающего пенсионера составляет 20 222 рубля в месяц. Городскую доплату к пенсии получают 2,1 миллиона человек. Соцпомощь на дому получают 14,5 тысячи ветеранов. Сиделки заботятся о 830 инвалидах и участниках войны. В программе «Санаторий на дому» каждый год участвуют 4,2 тысячи ветеранов. Занятия «Московского долголетия» посещают 380 тысяч людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, замглавы Департамента труда и соцзащиты населения Москвы:

— Мы проводили вместе с Российской ассоциацией гериатров исследование. Наши коллеги подтверждают, что те пенсионеры, которые приходят в проект «Московское долголетие», чувствуют улучшение своего здоровья практически в 100 процентах случаев. Например, изучение китайской грамоты или английского языка совершенно точно улучшает когнитивные способности мозга. Поэтому все направления проекта ориентированы на то, чтобы его участники становились более здоровыми. Никогда не поздно начать — это доказывает «Московское долголетие».