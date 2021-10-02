«За гранью нормальности»: как Луна влияет на нашу жизнь

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Луна влияет на продолжительность сна мужчин и женщин. К такому выводу вчера пришли шведские специалисты из Уппсальского университета. «Вечерняя Москва» выяснила, как ночное светило может влиять на человека.

Оказывается, при растущей Луне качество сна у мужчин хуже в среднем на 3 процента, а период активности в течение дня при этом увеличивается на 20 минут. Тогда как у женщин наоборот — в эту фазу сон длится дольше, чем всегда, и они ощущают себя бодрее.

Парапсихолог, автор книг о сновидениях Елена Мир отмечает, что на ночь лучше занавешивать окно, чтобы лунный свет не попадал на спящих людей.

— Когда Луна светит нам в лицо во время сна, это сильно мешает: хуже вырабатывается мелатонин, появляются кошмары, сны снятся тревожные, — говорит «Вечерке» Елена. — Человек будто впадает в сумасшествие, выходит за грань нормальности — мысли становятся взбудораженными. Надо иметь крепкие нервы, чтобы спокойно спать под лунным светом и не реагировать на него.

Каждый слышал про такое заболевание, как лунатизм. Ведь неспроста он так называется! Может быть, Луна провоцирует человека ходить или бредить во сне.

— Если спящий и до этого находился в стрессовом состоянии, то лунный свет может усугубить ситуацию. Он будет его настолько раздражать, что человек начнет «лунатить». Но я рекомендую не грешить на одну только Луну. Проблема кроется, скорее всего, в стрессах и тревожности в повседневной жизни. Поэтому лучше обратиться к специалисту, — поясняет парапсихолог.

Луна влияет и на наши эмоции во время бодрствования. По словам Елены Мир, именно в полнолуние происходит больше психических расстройств, скандалов, аварий и экстремальных ситуаций.

А еще ночное светило способно менять нашу внешность.

— При полной Луне зачастую появляется одутловатость. Но это не значит, что человек полнеет. Потом лишняя жидкость уйдет, и он станет таким же, каким был прежде, — заключила Елена Мир.

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Защитят вода и жвачка

Проблемам со сном из-за Луны есть и научное объяснение. «Вечерка» узнала у экспертов, как защитить себя от бессонницы.

Врач-сомнолог Федор Крючков отмечает, что основная причина, по которой люди испытывают проблемы со сном в лунную ночь, — это яркое освещение в комнате.

— Луна по сути — такой же источник света, как и включенный телевизор или ночной светильник, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — А для здорового сна человеку необходима темнота: только так нервная система полноценно восстанавливается.

Сомнолог напомнил, что на восстановление человеку нужно от 6 до 12 часов сна.

Астролог Елена Кузнецова добавляет, что количество часов, проведенных в царстве Морфея, должно быть кратным двум: каждые два часа Луна меняет градус.

— Если вы хотите, чтобы в это время никто не вторгался в вашу энергетику, желательно перед сном сделать хотя бы глоток воды или пожевать жевательную резинку. Дело в том, что энергетика человека меняется, когда в его организм что-то поступает. И в результате вы становитесь практически неуязвимы для влияния ночного светила, — заключила Елена Кузнецова.