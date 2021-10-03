Брат, выручай: телефонные мошенники научились притворяться родственниками

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Телефонные аферисты все чаще обманывают москвичей посредством подделывания номеров и даже голосов родственников, друзей, соседей. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта, как не стать жертвой мошенничества.

Человеку приходит сообщение или поступает звонок, где на другом конце трубки, как ему кажется, его сын, брат или еще кто-то из родственников. Затем следует душераздирающая история о том, как родная кровинушка попала в аварию, загремела в отделение или разозлила не тех людей.

Когда жертва находится на пике волнения, поступает предложение. Всего-то нужно перевести деньги на указанный счет. И многие верят и отправляют, ведь смартфон показал, что номер принадлежит родственнику.

— Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-теле фонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера. Можно замаскироваться под номер телефона с кодом города Москвы. Можно, хотя это сложнее, даже примерить на себя номер конкретного человека, — рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его мнению, есть единственный способ защититься от мошенников — всегда быть настороже. К любому звонку, сообщению, письмам в электронной почте относиться нужно критически. Нельзя принимать никаких решений сиюминутно. Особенно, если ктото просит вас перевести деньги.

КАК РАЗГЛАШАЮТ ДАННЫЕ

По данным МВД России, самый востребованный способ получения персональных данных потенциальных жертв — халатность службы безопасности банков. Установлен ряд случаев, когда сотрудники кредитных организаций умышленно или по халатности разглашали данные клиентов. Еще мошенники могут прибегнуть к помощи хакеров.