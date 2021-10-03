Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Карен Шахназаров: Стараюсь уступать молодым

Андрей Казаков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Карен Шахназаров: Стараюсь уступать молодым
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

35 лет назад на экраны вышла лирическая комедия «Курьер». «Вечерняя Москва» побеседовала с автором сценария и режиссером картины Кареном Шахназаровым о воспитании детей, о роли женщин в современном мире и о конфликте поколений.

— Карен Георгиевич, за прошедшие годы «Курьер» превратился в культовую картину нашего кино. Критики увидели в нем проблемы конфликта двух советских поколений — эдакие «Отцы и дети» 1980-х. Вы с этим согласны?

— Наверное, да. Но автору не обязательно внедряться в такие тонкости. Кстати, в начале критики встретили фильм довольно прохладно. А вот публика приняла его сразу.

— Сегодняшние проблемы между отцами и детьми похожи на показанные вами?

— Думаю, что да. Хотя сейчас совсем другие реалии — другая страна, другой строй. Но это не связано ни с системой, ни со временем, ни с теми, условно, смартфонами и марками машин, среди которых мы живем. Отношения между поколениями те же, что и раньше.

— Не возникает желания спросить: «Я, наше поколение, хотим знать — в чьи руки перейдет воздвигнутое нами здание? Для чего мы жили и боролись?» (цитата из фильма «Курьер». — «МВ»).

— Задавать такой вопрос напрямую у меня, конечно, же лания нет. Но если вы имеете в виду, кто мне сегодня ближе, то это уже, конечно, герой Олега Басилашвили профессор Кузнецов. Хотя бы в силу возраста.

— Вы возглавляете одну из самых прославленных отечественных киностудий — «Мосфильм». Глядя на молодежь — не боязно за воздвигнутое, в том числе и вами, здание отечественной культуры?

— Какие-то вещи среди молодежи — да, раздражают. И да, порой я их не понимаю. Но я в таких случаях думаю о том, что в свое время я и сам раздражал старших. С другой стороны — не надо идеализировать молодежь. Есть такая идея, что все, что делает молодежь, — замечательно. Но бывали такие поколения, которые, приходя, все разрушали. И ничего не привносили.

Карен Шахназаров: Стараюсь уступать молодымФото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Главный герой «Курьера» говорит: «Мы перебесимся и будем как вы». Мог бы он сегодня стать аналогом «профессора Кузнецова» и конфликтовать с тиктокерами?

— Этот круг всегда замыкается, и даже самые продвинутые превращаются в консерваторов. И, в свою очередь, вступают в конфликт с очередными «новыми» поколениями. Но я думаю, что герой фильма — Иван Мирошников — не стал бы таким, как профессор Кузнецов. Иван очень искренний и совсем не двуличный. Его раздражает лицемерие общества. Кузнецов — лицемер, Иван бы таким не стал. Хотя, возможно, что-то от него он со временем бы и впитал.

— Вашим сыновьям, Ивану и Василию, сейчас 28 и 25 лет соответственно. У вас бывают с ними конфликты?

— Да, моменты возникали и возникают. Хотя у меня с ними очень теплые и, я считаю, хорошие отношения. Но у них есть свой взгляд. И он не всегда совпадает с моим. Бывают серьезные противоречия. Я стараюсь конфликт гасить — где-то, может быть, и уступить. Взрослые должны быть более покладисты — на то они и взрослые. Молодым уступать значительно сложнее, поэтому старшие должны находить компромиссы, не доводя ситуацию до той грани, когда обратного пути нет.

— Вы человек с активной гражданской позицией, не боитесь и не стесняетесь публично говорить на самые острые темы. Что это для вас?

— Преимущество моего возраста и, наверное, положения, которым не хочу пренебрегать, в том, что я могу говорить, что думаю. Меня ничего не сдерживает. И я должен сказать, что это огромное удовольствие. Это преимущество возраста. Какая разница — может, меня завтра уже не будет (смеется). Тогда какой смысл лукавить? И всегда полезно, когда в обществе есть те, кто может позволить себе говорить, что думает — вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Для общества это важно.

Карен Шахназаров: Стараюсь уступать молодымФото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

— Отцы в «Курьере», то есть Олег Басилашвили и Владимир Меньшов, очень агрессивно настроены по отношению к молодежи, а женщины — напротив — симпатизируют ей. Почему такая разница?

— Потому что это правда. И герой, которого блистательно сыграл Володя Меньшов — тот, «с банкой сгущенки» — самый настоящий. Мужчины более агрессивны в своих отношениях с детьми. Они более непримиримы. А женщина в силу своей натуры — мягче. Она сглаживает. В этом смысле они мудрее мужчин.

— Вы согласны с тем, что сейчас наступает «женский век»?

— Да, но только феминизмом я бы это не назвал. Просто раньше было более жесткое разделение труда. Условно, до появления памперсов у женщин не было времени, приходилось стирать пеленки, то есть нести на себе домашнюю миссию. Но быт сейчас изменился настолько, что таких усилий уже не требует, и женщины начали участвовать в общественной жизни. На мой взгляд, женщина все-таки должна оставаться женщиной. Она может играть самые важные роли в общественной жизни, но при этом она должна нести в себе ту биологическую сверхзадачу, которая ей предначертана Богом.

Карен Шахназаров: Стараюсь уступать молодымФото: Наталья Нечаева / «Вечерняя Москва»

— О чем вы мечтаете?

— Не скажу. Я суеверный человек. И о мечтах не нужно рассказывать публично.

— Как вы думаете, тем дыроколом действительно можно убить (фраза из фильма «Курьер». Александр Панкратов-Черный, сыгравший начальника курьера, просит открыть форточку. В процессе исполнения этого поручения на голову курьера падает дырокол. Сотрудники отдела спорят, можно ли этим дыроколом убить. — «МВ»)?

— Вообще-то, можно! «Если со всей силы, да по башке!»

ДОСЬЕ

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Позже переехал в Москву. Учился в школе № 4. В 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Игоря Таланкина. С 1998 года возглавляет киноконцерн «Мосфильм». В 2002 году удостоился звания народного артиста России. Автор более двадцати фильмов.

Вы человек Высоцкого или Окуджавы?

Однозначно Высоцкого. Имел честь быть знакомым с ним лично. Он приходил к нам, когда я еще ребенком был. Однажды отец попросил меня, еще школьника, отвезти Владимиру Семеновичу блок американских сигарет в больницу. Когда я уже во ВГИКе учился, он говорил мне: «Карен, ты обязательно меня должен в кино снять. Вот станешь режиссером и снимешь». Я отвечал: «Обязательно!». И снял бы, но не довелось.

Наше кино ближе к театру, а Голливуд — к цирку, согласны?

Нет. Голливуд как раз в большей степени вышел из театра. Его сила в умении рассказывать истории. А заслуга русского кино — это создание образа. В этом смысле наше кино в гораздо большей степени связано с поэзией, нежели с театром.

Проводите время в социальных сетях?

Нет, соцсетей я не веду. Смотрю, конечно, что-то, получаю информацию, но в блогах и социальных сетях меня совсем нет. Знаю, что под моей фамилией кто-то чтото выкладывает в сеть, но знайте, это не я.

В каком возрасте хотели бы задержаться, если бы была такая возможность?

Еще до него не дожил.

Что думаете про телесериалы? Есть любимый?

Я снял «Анну Каренину» и больше не хочется. Было интересно попробовать. Но я спринтер и от долгоиграющего проекта теряю ощущение целостной картины. Любимого сериала нет. Я даже классические «Семнадцать мгновений весны» целиком никогда не смотрел.

Ходить лучше «белыми» или «черными»?

Конечно, лучше вторым ходить. Лучше «черными». Всегда есть преимущество — знаешь, как пошел твой соперник.

Что хотели бы сказать власти?

Цены на книги надо снизить. Для многих людей они стали неподъемными. А книги важнее кино! Кино усваивается легче, но не требует такой мыслительной работы. А книга развивает человека, дает ему гибкость ума, тренирует мозг. Мозг сам по себе, без тренировки, высыхает.

Читайте также:
АктерыкарьераИнтервью
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте