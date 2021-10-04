Росприроднадзор оценил экологическую открытость столичного предприятия

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что только компания «Газпром нефть» дала ее ведомству доступ к онлайн-системам контроля.

— Неоднократно Росприроднадзор обращался к предприятиям, чтобы они дали доступ к своим онлайн-системам, чтобы мы реально могли видеть, загрязняет или нет. Однако на данный момент на нашу просьбу предоставить доступ к онлайн-системам нам предоставила только одна компания. Чтобы доступ все же появился, есть соответствующее поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Мы ждем, когда Ростехнадзор предоставит нам такой доступ, — пояснила Светлана Родионова.

В число предприятий компании входит и Московский НПЗ. Он передает данные автоматизированной системы мониторинга воздуха в Росприроднадзор с 2018 года. Вместе с Омским НПЗ предприятие стало пилотной площадкой по внедрению подобной системы мониторинга на федеральном уровне. Предприятие первым в нефтеперерабатывающей отрасли внедрило автоматизированную систему мониторинга воздуха. Система создана под руководством «Мосэкомониторинга» и дает возможность природоохранным органам столицы получать информацию о состоянии воздуха на территории предприятия. Датчики, установленные на основных технологических объектах, обеспечивают непрерывное измерение состава воздуха и содержания в нем тех или иных примесей в онлайн-режиме. По каналам оптоволоконной связи результаты измерений поступают экологическим службам завода и города.