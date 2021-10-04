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Друг, напарник, помощник: кто такой современный социальный работник

Марьяна Шевцова

Общество
Друг, напарник, помощник: кто такой современный социальный работник
На фото слева направо: Надежда Багдасарян, Анна Белова, Нелля Стакаева / Фото: Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За десять лет образ социального работника значительно изменился. Раньше при этом словосочетании возникали ассоциации с женщиной в годах, несущей из магазина тяжелые сумки с продуктами для одиноких бабушек и дедушек. Сейчас социальные помощники выглядят совершенно иначе. В Территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) «Жулебино» рассказали, что средний возраст соцработников в их учреждении менее 45 лет.

— Статусность нашей профессии возросла. Это очень радует! Еще десять лет назад под соцзащитой все понимали доставку круп, гречки и других продуктов. Теперь социальный работник перестал быть для подопечных доставщиком еды, а превратился в друга, напарника, помощника, — рассказала заместитель директора ТЦСО «Жулебино» Вероника Сокольникас.

Анна Белова в 2009 году искала работу недалеко от дома, чтобы быть поближе к своему трехлетнему ребенку. В результате она устроилась в ТЦСО. В 2017 году в похожей ситуации оказалась Нелля Стакаева. Ей нужна была такая трудовая деятельность, чтобы можно было успевать отводить ребенка в школу и забирать его домой. Она решила попробовать себя в социальной службе. Спустя два года Нелля привела в центр соцобслуживания свою двоюродную сестру Надежду Багдасарян. В итоге все девушки довольны своим выбором.

Друг, напарник, помощник: кто такой современный социальный работникНелля Стакаева в работе / Фото: Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Нелля и Надежда имеют экономическое образование, а Анна — медицинское. Однако все они постоянно проходят курсы повышения квалификации работников социальной сферы.

Сегодня каждая из них имеет за плечами свой опыт работы. Девушки также подтверждают, что заметно изменились представления людей о социальном помощнике.

— Современный социальный работник — это человек, который идет в ногу со временем. Он не только помогает подопечным, но и обучает их. Например, некоторые бабушки и дедушки очень интересуются интернетом, гаджетами, — рассказала Нелля Стакаева.

Друг, напарник, помощник: кто такой современный социальный работникФото: Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Когда девушки начинали работать, многие их подопечные удивлялись, что к ним стали приходить такие молодые помощницы. Спрашивали: «Вы, наверное, сразу после школы сюда устроились». Социальные работники объясняли, что уже получили высшее образование, а теперь будут помогать людям старшего поколения на дому справляться с их ежедневными заботами.

— Поначалу они побаивались, справлюсь ли я, достаточно ли у меня опыта. Со временем недоверие прошло. Молодость социального работника для них уже становится привычной. Главное, что они считают нас незаменимыми помощниками, — добавила Надежда Багдасарян.

За годы работы девушки пришли к выводу, что особого секрета в общении с пожилыми людьми нет.

— Нужно уметь находить свой подход к каждому: сказать доброе слово, улыбнуться, поддержать, главное, относиться к людям старшего поколения с добром и любовью. Важно приходить к ним с позитивным настроем, — поделилась Анна Белова.

Социальная помощь

В 2020 году в Москве были изменены стандарты и перечень оказания социальных услуг. Одни из корректировок коснулись использования соцработниками интернет-ресурсов. Сегодня специалисты помогают своим подопечным с оформлением онлайн-заказов, оплатой коммунальных платежей, записью на прием к врачу и во многом другом. Самое главное, что дистанционные сервисы позволили столичным социальным помощникам больше времени уделять непосредственному общению. Если раньше основную долю их рабочего времени занимали покупка, доставка продуктов и товаров первой необходимости, то теперь 55 процентов времени специалиста направлено на такие услуги, как приготовление горячей пищи, сопровождение на прогулку, уборка в квартире. Для того, чтобы оформить надомное социальное обслуживание, необходимо обратиться в любой центр предоставления госуслуг «Мои Документы».

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