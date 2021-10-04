Техника подорожает из-за бумажной путаницы

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В этом году возможен дефицит кондиционеров и холодильников, сообщили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

Причина этого — проблемы с ввозом хладагентов на территорию России. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов объяснил, что проблемы с поставками начались еще весной 2021 года. Тогда вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии об ограничении ввоза хладагентов установкой квот.

— Мы направили письмо в Министерство природных ресурсов и экологии России.

Нам ответили, что таких квот в этом году не будет, — сказал Антон Гуськов.

Компании-реализаторы и производители, опираясь на эти данные, стали заключать между собой контракты. Единственным ограничением, которое существовало всегда, осталось получение лицензии от Минпромторга, которое выдается на основании разрешения Росприроднадзора. Стоимость документа — 160 тысяч рублей на годовой контракт.

— Но компании столкнулись с тем, что Росприроднадзор отказывает в ввозе хладагентов, ссылаясь на то, что квота все-таки есть, — рассказал Антон Гуськов. — Получается путаница. А контракты подписаны, товары с хладагентами зависли на границах. Мы теряем деньги.

Казалось бы, можно спасти ситуацию, если пользоваться хладагентами отечественного производства. Но проблема в том, что они не взаимозаменяемы. Те, что используются для кондиционеров и промышленного холодильного оборудования, все равно нужно импортировать из других стран. Кондиционеры, например, можно перевозить только заправленные хладагентом. Без этого вещества они сломаются.

— Мы снова написали письмо в Минэкономразвития и Минприроды и попросили навести порядок, — добавил Антон Гуськов. — Сейчас нормальная работа по поставкам остановилась. Дефицита пока нет, но к этому есть все предпосылки. Кондиционеры и холодильное оборудование в магазинах может закончиться уже в этом году. И если новое оборудование так и останется на границах, будет дефицит.

Международный предприниматель Гусейн Иманов считает, что проблемы с хладагентами на розничных продажах практически не отразятся.

— Сезон кондиционеров уже закончился. По прогнозам экспертов, максимальное увеличение цены в рознице на это оборудование составит от 300 до 500 рублей.

Также Иманов отметил, что для цен на бытовую технику гораздо большую опасность представляет увеличение стоимости поставок. По его словам, фрахт (плата за перевозку груза морским путем. — «ВМ») из Китая в сентябре 2021 года стоил 11 тысяч долларов, а в октябре цена возрастет до 14 тысяч долларов. Это произойдет из-за нехватки контейнеров. К слову, еще в начале года фрахт стоил до 5 тысяч долларов.

— Это может привести к тому, что бизнес из Китая уйдет в другие страны. Например, в Турцию. Это касается и другой бытовой техники. Однако КНР делает скидки крупным производителям. За счет этого поставки не прекращаются, — добавил Гусейн Иманов.

Повлияет на стоимость бытовой техники и сильное подорожание металла. По данным Минстроя, в 2020 году цены на него увеличились на 70– 80 процентов. На основании этого предприниматель Гусейн Иманов прогнозирует повышение стоимости бытовой техники в рознице до 35 процентов. Это касается товаров и отечественного, и импортного производства.

Как объяснил предприниматель, цены стараются удерживать сами продавцы. Но это приводит к падению маржинальности компаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Шишкин, исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг Московской торгово-промышленной палаты:

— Дефицит кондиционеров уже был этим летом. Из-за жары в столице на них был большой спрос. Люди покупали их, устанавливали, особенно в новостройках. Сейчас дефицита быть не может. На них и спроса столько нет. Но нужно понимать, что у нас уже не Советский Союз, а здоровая рыночная экономика. И при такой модели любой дефицит — это всегда что-то мимолетное, временное. Что касается увеличения цен на холодильники и другие товары, то за последний год металл подорожал почти в два раза. И это вполне естественно, что вся бытовая техника, которая из него изготавливается, тоже увеличилась в цене. Но предприниматели в любом случае ищут и находят выход из этой ситуации. Потому что остановить продажи невозможно.