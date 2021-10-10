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Максимальный комфорт пациентам: как работает центр вакцинации в ГУМе

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Максимальный комфорт пациентам: как работает центр вакцинации в ГУМе
Вероника Косинова (слева) и Марина Чонишвили встречают посетителей в пункте вакцинации в ГУМе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве заработал пункт вакцинации в ГУМе, сообщила в минувший понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обновленный центр вакцинации сможет принимать до пяти тысяч человек за день.

— Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны «Здоровая Москва» и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас — другое время, которое требует иных решений, — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день нет потребности в таких огромных площадях.

— Но массовая вакцинация продолжается, поэтому возобновил работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нем многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт, — добавила заммэра.

Максимальный комфорт пациентам: как работает центр вакцинации в ГУМе

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил о важности вакцинации для борьбы с коронавирусом.

По его словам, сегодня сделать повторную прививку можно по истечении шести месяцев с момента первичной вакцинации. Медик уточнил, что ревакцинироваться можно двумя вакцинами «Спутник Лайт» и «Спутник V».

— Первая вводится один раз, вторая — два раза. Но и та, и другая обеспечивают надежную защиту от инфекции. Эффект будет одинаковым, — сказал врач.

На прививку необходимо взять с собой паспорт, желательно иметь при себе полис обязательного медстрахования и СНИЛС. По словам главврача, это необходимо для внесения полной информации о пациенте в систему.

В Комплексе социального развития напомнили, что в Москве сделать прививку от COVID-19 можно в 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Без записи привиться можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

КСТАТИ

В ГУМе теперь можно будет забрать коробку «С заботой о здоровье». Подарок могут получить москвичи старше 65 лет, которые до 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. Набор выдадут и тем, кто привился повторно.

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