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Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров

Марьяна Шевцова

Общество
Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Что общего у интеллектуальных игр, пальчиковой гимнастики, кулинарии и вязания? Почему пришло время собирать камни? Об этом узнаем у лидеров саморганизованных клубов Моих социальных центров на Таганке, в Преображенском и Южном Бутове.

Как становятся лидерами клубов?

Ирина Шалаева и Александр Авагимянц — энергичные и обаятельные москвичи, глядя на которых невозможно поверить, что они уже на заслуженном отдыхе.Оба они — лидеры ЗОЖ-клубов «Моего социального центра» на Таганке.

В общегородском онлайн-проекте «Полезная еда» Ирина Шалаева оказалась совсем случайно. Однажды женщина приняла участие в прямом эфире кулинарного проекта и стала его постоянной ведущей, а позднее и лидером клуба «Гастрономика», участники которого делятся полезными рецептами и с удовольствием встречаются в прямом эфире каждый четверг.

— Моя мама очень любила готовить, а я — наблюдать за ней. Как многие хозяйки в то время, мама записывала рецепты в отдельную тетрадь и очень трепетно к ней относилась. Мамина тетрадь очень пригодилась мне, когда я в 19 лет вышла замуж за военнослужащего и уехала в Вильнюс. Именно в этот период жизни я почувствовала себя настоящей хозяйкой и полюбила готовить, — рассказала пенсионерка.

Сейчас Ирина делиться любимыми рецептами с единомышленниками в онлайн-чате, а еще пишет кулинарный сборник.Его уникальность заключается в том, что каждый рецепт предваряет история из жизни автора или экскурс в историю обретения этого рецепта. Эту книгу Ирина Шалаева планирует посвятить своим любимым трем внукам. А с участниками клуба «Гастрономика» она обещает поделиться самыми интересными и полезными рецептами из этой книги.

Александр Сергеевич Авагимянц всю жизнь посвятил архитектуре и инженерно-техническому проектированию. Выйдя на заслуженный отдых, он пришел в «Мой социальный центр» на Таганке, нашего героя увлекли спорт и киноискусство. Сегодня Александр Сергеевич — лидер сразу двух клубов в МСЦ «Таганский». Он создал здесь клубы любителей кино и интеллектуальных игр.

Сотрудники центра не раз убеждались, что Александр Сергеевич очень внимательный и умный человек, на которого всегда можно положиться! Однажды он поддержал инициативу команды МСЦ и с большим успехом провел онлайн-эфир игры «Кто хочет стать миллионером?»

Это событие и стало поводом для создания клуба интеллектуальных игр под названием «Эрудит». В процессе онлайн-игр, которые проходят ежемесячно, участники не только проверяют свои знания, но и общаются, весело проводят время.

Сам Александр Авагимянц является активным поборником ЗОЖ, увлекается активными видами спорта. И не случайно, одними из самых популярных и интересных тем в его заковыристых заданиях интеллектуальных игр всегда являются темы здоровья и спорта.

— Будьте активными, интересуетесь новым, любите жизнь! — всегда желает участникам игры Александр Сергеевич в завершении каждого эфира клуба «Эрудит».

Чтобы стать участниками ЗОЖ-клубов Ирины Шалаевой и Александра Авагимянца, нужно просто позвонить по телефону единой справочной Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8 (495) 870-44-44. Сделайте это прямо сейчас! И ваша жизнь заиграет новыми красками.

Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Вязание – это тоже ЗОЖ!

В МСЦ «Преображенское» открылся уникальный клуб «Вязание как йога для мозга». Лидером клуба стала Людмила Генуховна Егорова.

Людмила Генуховна знакомит участников клуба с модными цветовыми трендами, демонстрирует видеообзоры вязаных вещей с мировых подиумов, знакомит с теорией цветотипов. Встречи клуба проходят в медитативной атмосфере под спокойную музыку и звуки живой природы.

Лидер клуба отмечает, что существует множество исследований на тему влияния вязания на головной мозг.

— Исследования подтверждают, что во время медитации и занятий рукоделием активируются одни и те же зоны головного мозга. А еще вязание успокаивает и отвлекает от грустных мыслей, — говорит Людмила Генуховна.

Клуб «Вязание как йога для мозга» наполнил новыми красками ЗОЖ-палитру клубов МСЦ «Преображенское». Занимаясь в нем рукоделием, участники не только создают стильные вещи, но и улучшают свое здоровье, сохраняют ясный ум и хорошее настроение на долгие годы.

Хотите присоединиться? Звоните: 8 (495) 963-28-94.

Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Гимнастика для мозга

Рутина – главный враг мозга. Держать его в тонусе нужно точно также, как и мышцы тела. А помочь мозгу может специальная зарядка. Так считают участники ЗОЖ-клуба «Гимнастика для мозга», который был создан в МСЦ «Московский» летом этого года.

Лидером этого объединения стала Лилия Александровна Мисуркина. Уже более двух лет она непрерывно занимается пальчиковой гимнастикой, в основе которой лежат скоординированные действия пальцев и кистей рук. Женщина начинала свои тренировки с начального уровня, а сейчас перешла на продвинутый. Она с удовольствием показывает эти упражнения участникам своего клуба, которых становится всё больше и больше - сегодня уже 19 человек присоединились к группе.

Гимнастика для мозга или пальчиковая гимнастика — это уникальные упражнения, позволяющие сохранить и улучшить подвижность кистей, пальцев рук. Лилия Александровна уверена, что каждый участник клуба за счет стимуляции пальцев сможет омолодить весь организм и сделать работу мозга более эффективной.

— Самое простое, но эффективное упражнение — это растирание одной руки о другую, меняя положение так, чтобы сначала левая рука была сверху, потом — правая. Эти упражнения настраивают оба полушария на согласованную работу, — делится ЗОЖ-секретами лидер клуба.

Присоединиться к клубу Лилии Мисуркиной и узнать о более сложных упражнениях для эффективной тренировки мозга, может каждый житель Москвы старше 55 лет. Для этого нужно просто позвонить по телефону МСЦ «Московский»: 8 (495) 261-05-23.

Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Время собирать камни

В МСЦ «Южное Бутово» регулярно проходят художественные выставки, тематические онлайн-флешмобы и творческие мастер-классы. Уникальным семинаром «Роспись камней» порадовала участников лидер онлайн-клуба «Рукоделие» Марина Рогонова. На занятии все желающие познакомились с особенной техникой декоративно-прикладного творчества.

— Роспись камней дарит чарующие, радующие глаз элементы декора дома и сада. Во время медитативного нанесения жизнерадостных красок, вы получаете неповторимое чувство расслабления, — рассказала лидер клуба.

За этим, казалось бы, рядовым для Марины Борисовны мастер-классом стоит длинная история вдохновения и наследственная любовь к декоративному и художественно-прикладному творчеству. Мама нашей героини передала ей любовь к рукоделию, и Марина с раннего детства знакомилась с азами рукоделия — мастерила поделки и вышивала на салфетках.

Мастер-прикладник из Южного Бутова рассказала о том, что вдохновило ее на создание творческого семинара по росписи камней.

— Я работала в Пенсионном фонде, и эта работа мне искренне нравилась, но совсем не хватало творчества. Девять лет назад я впервые приехала в Геленджик, я была очарована этим местом, море буквально наполняло меня энергией. Из отпуска я привезла много красивых и гладких морских камней, а в интернете наткнулась на интереснейшую технику росписи камней-мандал. Начала пробовать самостоятельно и почти сразу почувствовала, что камни буквально приобретают вторую жизнь в моих руках. А сейчас я с радостью делюсь своим опытом, знаниями и умениями в стенах «Моего социального центра» Южного Бутова, — поделилась она.

Стать участником онлайн-клуба «Рукоделие» совсем несложно. Позвоните в МСЦ «Южное Бутово»: 8 (495) 198-07-67 и сотрудники центра с удовольствием помогут вам.

Пять историй вдохновения от лидеров ЗОЖ-клубов Моих социальных центров Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Может быть и вы, как и наши герои, увлекаетесь искусством и творчеством? В Моих социальных центрах вы наверняка найдете единомышленников, занятия по душе и почувствуете незабываемую атмосферу добрососедства, созидания и живого общения. Сегодня в Моих социальных центрах действуют 532 клуба! До встречи в МСЦ!

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