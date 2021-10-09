«Не доживали и до сорока лет»: как человечество боролось со смертельными болезнями

Основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АН СССР Михаил Чумаков, 1959 год / Фото: Лев Портер / ТАСС

Эпидемии и пандемии убивали людей с начала времен. «Вечерняя Москва» вспоминает, как человечество боролось со смертельными болезнями на протяжении своей истории и побеждало в этой войне.

На ВДНХ проходит выставка «Жизнь с вирусами», которую организовали Политехнический музей и Национальная иммунобиологическая компания (входит в Ростех). Ее цель — доступно донести людям достоверную информацию об эпидемиях и роли вакцинации в борьбе с ними. Что весьма актуально в условиях пандемии COVID-19, особенно для тех, кто чихать хотел на пользу прививок.

Узнай врага

Первые попытки вакцинации предпринимались еще до нашей эры: так, в Древней Индии от оспы прививались, вдыхая содержимое гнойников.

— Понятно, что тогда люди еще не знали, что такое вакцины и как они работают, — отмечает продюсер выставки в Политехническом музее Ника Абдурагимова. — Никто даже не догадывался о вирусе как о чем-то самостоятельном, отдельном от человека.

Сегодня же в состав вакцин входят ослабленные микроорганизмы либо отдельные их части. Они, вопреки домыслам, не могут вызвать заболевание. Их задача — показать организму, как выглядит настоящий враг. И таким образом наш иммунитет получает возможность потренироваться перед сражением с настоящим противником — вирусом.

Много лет назад врачи из Китая и Индии пытались провести что-то, отдаленно напоминающее вакцинацию. Многим позже это стало называться вариоляцией. Тогда оспенные корочки больного человека высушивали и растирали в мелкий порошок. Затем его наносили на поврежденный участок кожи или вдували в нос здоровым, рассчитывая, что болезнь пройдет в легкой форме.

Сегодня специалисты сходятся во мнении, что вариоляция тогда спасла немало жизней. Ею пользовались довольно долго — в Древнем мире и в Средние века.

Однако метод часто приводил к смерти больного. А помимо этого, пациент мог заразить окружающих и вызвать локальную вспышку заболевания.

Доктор Шнабель фон Ром («Доктор Клюв Рима»), гравюра Поля Фюрста, 1656 / Фото: public domain

Первая вакцина

Недаром термин «вакцина» произошел от латинского «vacca» — корова. Название связано с историей английского врача Эдварда Дженнера. В 1796 году, во время практики в деревне, он обратил внимание на особенность — фермеры, переболевшие коровьей оспой, не болеют натуральной. И доказал это опытным путем, привив коровью оспу мальчику. Именно такой и была первая в мире вакцинация. Считается, что в российской истории первая прививка от оспы была сделана 23 октября 1768 года самой императрице Екатерине II.

Вообще натуральной оспой заражались воздушно-капельным путем. Все начиналось с лихорадки, головных болей, а через пару дней появлялась сыпь, которая перерастала в язвочки. Они распространялись на конечности и начинали гноиться.

Считается, что натуральная оспа была зоонозным заболеванием — то есть впервые появилась в организме животного, а потом стала заразной для людей. Оспа убивала много тысячелетий, однако в ХХ веке человек смог дать болезни отпор — в 1919 году в РСФСР вышел декрет об обязательной вакцинации населения, а к 1936 году натуральная оспа в СССР была ликвидирована благодаря появлению коллективного иммунитета.

Но в 1959 году оспа пыталась вернуться. Ее привез из Индии московский художник Алексей Кокорекин — у него поднялась температура, на карете скорой помощи его привезли в инфекционное отделение больницы имени Боткина, где к утру художник скончался.

Затем началась целая спецоперация с участием КГБ, МВД и армии. В городе установили всех контактировавших с больным людей. В изоляции оказались тысячи человек, за всеми потенциальными зараженными следили врачи. Столицу закрыли на карантин. Благодаря этим мерам удалось остановить распространение оспы и не дать ей вырваться за пределы Москвы.

Йос Лиферинкс «Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы»

Бич Божий

Ее называли бич Божий. Считали карой небесной за людские грехи. Первая зафиксированная пандемия в мире — Юстинианова чума. Начавшаяся в Египте в 541 году, болезнь свирепствовала на протяжении 60 лет, убив невероятное число людей. По оценкам специалистов, Юстинианова чума, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, унесла около 100 миллионов человек, ряд стран потеряли до 60 процентов населения.

В 1346–1353 годах Европу охватила эпидемия чумы, которую впоследствии называли черная смерть или черный мор. Лекарства от чумы не существовало. Люди использовали препараты на растительной и животной основе, вскрывали и прижигали чумные бубоны. Но ни медико-хирургические методы, ни массовые молебны и крестные ходы, ни, наоборот, обращение к темным силам, магии и оккультизму, эффекта не возымели. Бич Божий продолжал выкашивать города и регионы...

Количество жертв черного мора превысило 25 миллионов человек. Смертность начала снижаться только к концу эпидемии, когда погибло огромное количество людей.

Поймать бешенство

О вирусе бешенства человечество знало с древнейших времен. Смертельно опасная болезнь, передающаяся от животных, проявляется у людей сначала через слабость, повышенную температуру тела, головную боль и другие симптомы, схожие с гриппом, ОРВИ и кишечной инфекцией. Уже после этого появляются судороги и параличи, которые и приводят к смерти. Спасти человечество от этого врага в 1885 году удалось французскому химику Луи Пастеру, который открыл вакцину от бешенства. Вскоре после этого пастеровские станции начали открываться по всему миру, и Россия стала одной из передовых в этом отношении стран — первая станция прививок против бешенства в Российской империи (и вторая в мире) появилась в Одессе 11 июня 1886 года, а уже через месяц такая же была создана в Москве.

Луи Пастер проводит вакциацию на ферме Пуйи-ле-Фор, 31 мая 1881 года / Фото: public domain

Вытеснить краснуху

А в конце XVIII века появились первые описания краснухи. В прошлом веке ученые разработали вакцину и от этого заболевания, однако заразиться им можно и сегодня. По мнению специалистов ВОЗ, окончательно искоренить краснуху с помощью вакцинации вполне реально, и Россия относится к числу стран, которым удалось добиться в этом больших успехов. Так, в 2019 году России официально был присвоен статус страны, свободной от краснухи. В 2017 году у нас было выявлено всего шесть случаев этой болезни, в 2018 году — пять, а в 2019 году — ни одного.

Задавили массой

До конца 50-х годов прошлого столетия полиомиелит в разных странах уносил тысячи жизней. Из числа заболевших около десяти процентов погибали, а еще сорок — становились инвалидами. В СССР распространение вируса началось в 1954 году. В середине пятидесятых в стране регистрировалось от десяти до 13,5 тысячи случаев заболевания, и к 1958 году заболеваемость полиомиелитом в СССР достигла пиковых значений — 10,66 случая на 100 тысяч населения.

Под руководством советских ученых — вирусологов Михаила Чумакова и Анатолия Смородинцева — была разработана вакцина. И за полтора года с эпидемией в стране было покончено, и тоже благодаря массовому иммунитету (в 1960–1961 годах было привито более 100 миллионов человек, или около 80 процентов населения). Вакцину, произведенную в СССР, тогда импортировали более чем в 60 стран мира. Одна из самых страшных пандемий в истории человечества — испанский грипп. От него, по разным подсчетам, погибло от 50 до 100 миллионов человек. По количеству жертв он обогнал даже бубонную чуму и оспу.

В России «испанка» появилась в 1918 году. Эпидемия началась на Украине, вскоре вирус охватил всю Центральную Россию. В РСФСР от «испанки» погибло около трех миллионов человек, что составляло больше трех процентов от всего населения страны. Победить этот грипп удалось благодаря тем же проверенным методам, которыми боролись с эпидемическими заболеваниями раньше. К началу XX века в Российской империи уже сложилась система профилактических мер. У заразившихся брали анализы, чтобы убедиться, что они больны именно «испанкой». Для инфицированных создавали временные больницы и выделяли транспорт.

Массовая вакцинация от гриппа в России началась в 1996 году, а в 2006-м ежегодную прививку от гриппа включили в Национальный календарь профилактических прививок.

Сегодня в результате подготовки к эпидемическому сезону 2020–2021 годов против гриппа привили более 85 миллионов человек — 59 процентов от численности населения страны, в том числе больше 19 миллионов детей. Результативность вакцинации подтверждается динамикой снижения заболеваемости гриппом, уровень которой с 1997 года снизился почти в 147 раз.

Кстати, опыт борьбы с эпидемиями помог врачам правильно организовать и профилактику во время Великой Отечественной войны. В то время в стране наблюдались лишь отдельные локальные вспышки. Многими наработками тех времен мы пользуемся до сих пор — отслеживание заболевших и тех, кто с ними контактировал, определение правил самоизоляции, распространение информации о вирусе, помощь пострадавшим, карантин в учебных заведениях.

Вакцинация детей в 1932 году / Фото: Главархив Москвы

Так победим

Сегодня от коронавируса, источник которого до сих пор не определен, во всем мире погибло больше четырех миллионов человек. Этот вирус очень опасен: передается воздушно-капельным и контактным путем, поражает легкие, оставляет осложнения.

Для того, чтобы победить пандемию COVID-19, к которой человечество оказалось не готовым, были брошены все возможные силы — стали строиться временные госпитали, ученые приступили к разработке вакцин, людей перевели на удаленку и самоизоляцию. В итоге за довольно короткий срок специалисты разработали эффективные вакцины. И, как показывает опыт, победить этого врага человечеству удастся уже проверенным методом — массовой вакцинацией и коллективным иммунитетом. Никаких других более эффективных способов нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Ломакин, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех»:

— Нам сложно представить, как люди жили во времена эпидемий чумы, оспы. Вакцины стали заложниками своего успеха. Благодаря вакцинации многие болезни уже не воспринимают серьезно, как настоящую опасность. И поэтому в прививках не видят смысла. Но в мире без вакцин люди не доживали и до сорока, а распространение болезней останавливалось, когда погибала треть населения города или страны.