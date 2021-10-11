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Первый опыт в профессии: как оценивают свои результаты участники отборочного тура чемпионата «Абилимпикс-2021»

Марьяна Шевцова

Общество
Первый опыт в профессии: как оценивают свои результаты участники отборочного тура чемпионата «Абилимпикс-2021»
Подготовка к чемпионату «Абилимпикс — 2021» по карвингу / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пошла вторая неделя соревнований отборочного тура Московского чемпионата «Абилимпикс-2021».Первый этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью продлится до 15 октября.

В первую неделю отборочного тура уже прошли соревнования по изобразительному искусству, художественному вышиванию, ремонту автомобилей, кондитерскому и поварскому делу, предпринимательству, психологии, веломеханике, веб-дизайну, слесарному делу, флористике, парикмахерскому искусству и другим компетенциям. И хотя первые испытания позади, ребята все еще не знают, как оценили их работу эксперты и кто из них выйдет в финал. Результаты будут объявлены только после завершения отборочных соревнований по всем компетенциям.

Волнительная пора сейчас для всех участников «Абилимпикс», но для многих — это еще и первый профессиональный опыт.Больше половины конкурсантов еще учатся в школе.

Ученица 11 класса 17-летняя Вера Беляева уже долгое время увлекается флористикой. В свободное время школьница посещает профильные кружки и занимается цветоводством. О возможности принять участие в чемпионате «Абилимпикс» Вере рассказала ее учительница. Девушка сразу загорелась этой идеей и решила подать заявку. Времени на подготовку к соревнованиям было немного, но это не помешало хорошо подготовиться. На отборочных испытаниях Вера справилась с заданием первой.

— С детства очень люблю цветы. На кружках по флористике я научилась правильно сочетать их между собой. Хоть я участвую в чемпионате «Абилимпикс» в первый раз, думаю, у меня есть все шансы на победу. Мне нравится, как я собрала свой букет. Я собой довольна и с нетерпением жду результатов, — рассказала Вера.

Антон Жуйков учится в 8 классе. Молодому человеку 14 лет, и в этом году он может участвовать в соревнованиях впервые. Школьник выбрал для участия в «Абилимпикс» компетенцию «Ресторанный сервис», потому что в дальнейшем хочет работать в этой сфере. Поддержать Антона на отборочных испытаниях пришла вся семья. Несмотря на волнение, он уложился в отведенное время. Испытание состояло из двух этапов. В первом нужно было приготовить и правильно подать коктейль. Какой напиток будет готовить участник, определял жребий. Во втором этапе необходимо было сервировать стол на две персоны, соблюдая все правила.

— Очень переживал, что не успею. При подготовке к соревнованиям я делал упор на качество, но очень важную роль играет и время. Мне кажется, я все выполнил неплохо. Если пройду дальше, когда буду готовиться к следующему туру, обязательно учту этот фактор. После школы я занимаюсь в кружке ресторанного сервиса. Хотел бы связать свою жизнь с работой в этой сфере. Благодаря дополнительным занятиям и участию в «Абилимпикс» я потихоньку оттачиваю свое мастерство и выхожу на более профессиональный уровень, — поделился Антон.

На площадках «Абилимпикс» присутствует большое количество экспертов-работодателей. Участники знают, что не просто выступают на конкурсе. У них есть шанс проявить себя, который поможет в будущем реализоваться в любимом деле и получить работу.

На этой неделе отборочные соревнования «Абилимикс – 2021» продолжатся. Готовятся выступить участники в компетенциях «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Программирование», «Информационная безопасность», «Сетевое и системное администрирование», «Ландшафтный дизайн», «Туризм», «Визаж», «Адаптивная физическая культура», а также «Фотограф-репортер», «Переводчик», «Швея» и другие.

Результаты отборочных испытаний будут известны уже на следующей неделе. Лидеры в своих профессиональных компетенциях выступят в финале Московского чемпионата «Абилимикс – 2021» 15 ноября.

СПРАВКА

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».

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