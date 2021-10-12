Развеяны пять мифов о стоматологии, в которые давно пора перестать верить

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В XXI веке прогресс шагнул очень далеко: люди создали искусственный интеллект, поставили на поток производство электротранспорта, отправили за пределы атмосферы первых космических туристов — это только верхушка айсберга. Уже сейчас человечество располагает технологиями, о которых еще десять лет назад не могло даже мечтать, но при этом многие продолжают верить в сказки. Особенно сильно распространены мифы во всем, что касается медицины, в частности стоматологии. Владелец одного из стоматологических центров Москвы Владимир Шипков развеял пять популярных мифов, которыми окутана дентальная практика.

Лечить зубы — запредельно дорого

Утверждение может иметь место, но только отчасти. Давайте сразу отделим мух от котлет. Если человек нуждается в выполнении тотальной реабилитации, требующей участия челюстно-лицевого хирурга, подсадки остеопластического материала, высокотехнологичного оборудования и при этом хочет, чтобы использовались самые лучшие материалы, системы и комплектующие, это не может стоить две копейки. Но такие случаи единичны. Большинство стоматологических проблем может быть решено вполне бюджетно, в этом прелесть прогрессивной стоматологии. Для каждого пациента, независимо от статуса, эстетических предпочтений и материальных возможностей, существует оптимальное решение. В этом случае прогресс принес пользу всем. То, что еще вчера могли себе позволить только сильные мира сего, стало доступно большинству. Сегодня обладателем голливудской улыбки может стать каждый.

Боли не избежать

Те, кто хоть вскользь сталкивался с прогрессивной стоматологией, знают, что говорить не только о боли, но и о любом дискомфорте на приеме у дантиста, — это моветон. Потому что этого там не может быть, от слова совсем. В прогрессивных центрах все профильные манипуляции, включая диагностические, выполняются даже без намека на дискомфорт. Это значит, что даже перед введением анестетика пациенту могут обезболить место укола. Вершина дентального комфорта — лечение под седацией. Это медикаментозный сон, в который пациента погружают искусственно. Человек сладко спит, а в это время врач делает свою работу. После завершения манипуляций пациент просыпается. Бодрый, отдохнувший и уже без проблемы, с которой пришел к доктору. Под седацией выполняются хирургические, терапевтические, косметические и даже диагностические мероприятия. Это золотой стандарт мировой стоматологии. А вы говорите, что будет больно...

Профессиональную гигиену придумали врачи, чтобы зарабатывать

Конечно, доктор получает деньги за аппаратную чистку, но почему должно быть иначе? Профессиональная гигиена — такая же стоматологическая услуга, как пломбирование зуба, отбеливание или имплантация. Более того, она такая же значимая, хоть это и не для всех очевидно. Дело в том, что домашняя гигиена, какой бы тщательной, правильной и регулярной она ни была, не способна в полной мере избавить зубы от всех видов налета и остатков пищи. А они, как известно, — основная причина появления кариеса. Профессиональную гигиену можно сравнить с ТО машины. Водители, которые регулярно обслуживают свои автомобили в сервисе, знают, что это дешевле и быстрее, чем ждать поломки и заниматься ремонтом. С зубами то же самое — предупредить появление дентальных болезней гораздо проще, чем заниматься их лечением. Стандартный чекап включает аппаратное удаление всех видов налета. Затем эмаль насыщают микроэлементами (реминерализация), полируют профессиональными мелкоабразивными составами и покрывают защитным средством (ламинация). После профессиональной гигиены зубы словно рождаются заново и получают мощную защиту от большинства разрушительных факторов

Дома можно отбелить зубы не хуже, чем в клинике

Подавляющее большинство средств для домашнего отбеливания не выполняет и десятой части обещаний, написанных на упаковке. Более того, такие составы включают перекись водорода и/или диоксид хлора, а эти вещества делают эмаль рыхлой, уязвимой для красителей, перепадов температуры и в конечном итоге разрушают ее. Используя гели и пасты из массмаркета, вы, вероятно, осветлите эмаль на 1–2 тона, но получите угрозу в конечном итоге лишиться зубов. Стоит оно того? Точно нет! Гораздо целесообразнее обратиться к профессионалам.

Импланты — это долго, дорого и опасно

Возможно, такие утверждения имели место, когда технологию интеграции имплантов в костную ткань только начинали массово внедрять. Но с тех пор прошел уже не один десяток лет. Сейчас установить имплант можно быстрее, чем за час. Более того, в этот же прием пациенту могут удалить его родной зуб, подсадить остеопластический материал и установить временную коронку. То есть вы пришли к врачу с зубом, который не подлежит восстановлению, вздремнули часок, а потом проснулись и пошли домой с имплантом и новым зубом, идеально ровным и белым настолько, насколько хочет пациент. Новый зуб можно использовать по назначению уже на следующий день. Сейчас это наиболее простой, безопасный и эффективный способ восстановить зубы.