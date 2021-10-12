Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Настоящий творог должен пахнуть свежим молоком

Никита Миронов

Сюжет: 

Конкурс «Московское качество»
Общество
Настоящий творог должен пахнуть свежим молоком
Фото: Pixabay

В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбирают лучших, на их взгляд, производителей творога. Как не ошибиться? На что при покупке стоит обращать внимание?

Творог по содержанию белка — лучший молочный продукт, рассказывает диетолог Анна Кудрявцева.

— Сопоставимое качество белка содержится только в сыре, но этот продукт, вопервых, куда более калорийный, а во-вторых, очень соленый, — пояснила эксперт. — Поэтому, если вы нуждаетесь в полноценном животном белке, участвующем в формировании мышц и иммунных тел, творог как раз для вас.

А еще, как пояснила эксперт, творог богат витаминами, особенно А, Е, Р, В2, B6 и В12, фолиевой кислотой, железом, натрием, магнием, медью, цинком и фтором. В нем много кальция и фосфора, без которых невозможно полноценное формирование костной системы.

— Эти вещества необходимы детям в период роста костей и зубов, беременным женщинам, при переломах, заболеваниях кроветворного аппарата, при гипертонической болезни и заболеваниях сердца, — пояснила эксперт.

Выбирая продукт, обращайте внимание на его название.

Там должно быть только слово «творог», а не «творожный продукт», «творожок» или «сырный продукт». Все это — некачественные «реплики».

Второе, на что следует обратить внимание, — состояние упаковки.

— Если она мокрая, липкая или вздутая, значит, творог уже начал портиться, его лучше не покупать, — предупреждает технолог молочного производства Алексей Косырев.

Также, по словам Анны Кудрявцевой, нужно оценить жирность продукта.

— Она может колебаться от ноля до 23 процентов. Чем ниже жирность, тем лучше, но и ноль тоже ни к чему. Такой творог неполноценен, потому что в нем нет жирорастворимых витаминов — А, Д, Е и К. Они «ушли» из продукта вместе с жиром, — пояснила эксперт.

Алексей Косырев добавляет:

— Я бы советовал покупать продукт, который сделан по ГОСТу. Он может включать как коровье, так и цельное сухое молоко высшего сорта, а также сухое обезжиренное и сухие сливки. А еще — несоленое сливочное масло, бактериальный сухой концентрат мезофильных молочнокислых стрептококков, молочные закваски, но — никаких красителей и консервантов.

Также, по словам эксперта, крайне важно оценить срок производства и годности продукта.

— Творогом на самом деле очень легко отравиться, ведь он содержит бактерии, которые могут быть опасны и привести к тяжелым последствиям, — рассказывает Косырев. — Так что при покупке советую не только проверить даты, но и обязательно понюхать продукт. Он должен пахнуть кислинкой, а не кислятиной.

Эксперт также советует выбирать творог известных производителей.

— Дело в том, что этот продукт довольно часто подделывают, добавляя туда растительные жиры, крахмал и разные консерванты. Но известные производители, которые беспокоятся за свое имя, таким редко грешат. Также советую делать покупки в магазинах с хорошей репутацией. Дело в том, что творог — продукт нежный, очень зависит от условий хранения. Если его неправильно хранили, в нем может развиться плесень.

СПРАВКА

Сейчас из производителей творога лидируют группа компаний «Ренна», выпускающая продукцию под брендом «Коровка из Кореновки». Также многие москвичи голосуют за «ВимБилльДанн» с его «Домиком в деревне». А еще в числе лидеров — «ВкусВилл» и «Братья Чебурашкины», выпускающие одноименную продукцию.

Читайте также:
творогкачество продукции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте