Настоящий творог должен пахнуть свежим молоком

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В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбирают лучших, на их взгляд, производителей творога. Как не ошибиться? На что при покупке стоит обращать внимание?

Творог по содержанию белка — лучший молочный продукт, рассказывает диетолог Анна Кудрявцева.

— Сопоставимое качество белка содержится только в сыре, но этот продукт, вопервых, куда более калорийный, а во-вторых, очень соленый, — пояснила эксперт. — Поэтому, если вы нуждаетесь в полноценном животном белке, участвующем в формировании мышц и иммунных тел, творог как раз для вас.

А еще, как пояснила эксперт, творог богат витаминами, особенно А, Е, Р, В2, B6 и В12, фолиевой кислотой, железом, натрием, магнием, медью, цинком и фтором. В нем много кальция и фосфора, без которых невозможно полноценное формирование костной системы.

— Эти вещества необходимы детям в период роста костей и зубов, беременным женщинам, при переломах, заболеваниях кроветворного аппарата, при гипертонической болезни и заболеваниях сердца, — пояснила эксперт.

Выбирая продукт, обращайте внимание на его название.

Там должно быть только слово «творог», а не «творожный продукт», «творожок» или «сырный продукт». Все это — некачественные «реплики».

Второе, на что следует обратить внимание, — состояние упаковки.

— Если она мокрая, липкая или вздутая, значит, творог уже начал портиться, его лучше не покупать, — предупреждает технолог молочного производства Алексей Косырев.

Также, по словам Анны Кудрявцевой, нужно оценить жирность продукта.

— Она может колебаться от ноля до 23 процентов. Чем ниже жирность, тем лучше, но и ноль тоже ни к чему. Такой творог неполноценен, потому что в нем нет жирорастворимых витаминов — А, Д, Е и К. Они «ушли» из продукта вместе с жиром, — пояснила эксперт.

Алексей Косырев добавляет:

— Я бы советовал покупать продукт, который сделан по ГОСТу. Он может включать как коровье, так и цельное сухое молоко высшего сорта, а также сухое обезжиренное и сухие сливки. А еще — несоленое сливочное масло, бактериальный сухой концентрат мезофильных молочнокислых стрептококков, молочные закваски, но — никаких красителей и консервантов.

Также, по словам эксперта, крайне важно оценить срок производства и годности продукта.

— Творогом на самом деле очень легко отравиться, ведь он содержит бактерии, которые могут быть опасны и привести к тяжелым последствиям, — рассказывает Косырев. — Так что при покупке советую не только проверить даты, но и обязательно понюхать продукт. Он должен пахнуть кислинкой, а не кислятиной.

Эксперт также советует выбирать творог известных производителей.

— Дело в том, что этот продукт довольно часто подделывают, добавляя туда растительные жиры, крахмал и разные консерванты. Но известные производители, которые беспокоятся за свое имя, таким редко грешат. Также советую делать покупки в магазинах с хорошей репутацией. Дело в том, что творог — продукт нежный, очень зависит от условий хранения. Если его неправильно хранили, в нем может развиться плесень.

СПРАВКА

Сейчас из производителей творога лидируют группа компаний «Ренна», выпускающая продукцию под брендом «Коровка из Кореновки». Также многие москвичи голосуют за «ВимБилльДанн» с его «Домиком в деревне». А еще в числе лидеров — «ВкусВилл» и «Братья Чебурашкины», выпускающие одноименную продукцию.