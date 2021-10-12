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Питаться дома чаще не станем

Никита Миронов

Сюжет: 

Конкурс «Московское качество»
Общество
Питаться дома чаще не станем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичи выбирают компании, которые лучше других оказывают услугу доставки готовой еды.

Пока с большим отрывом лидируют Delivery Club и Яндекс. Еда. На третьем месте компании «Милти» и «Кухня на районе»

— Я думаю, что в ближайшем будущем будут соревноваться, грубо говоря, желтое и зеленое — два крупных бренда этих цветов. Доля других игроков будет сокращаться, но сами они останутся, — считает маркетолог Дмитрий Бобровский.

Президент гильдии рестораторов и отельеров Игорь Бухаров убежден, что доставка готовых блюд не заменит рестораны.

— Во-первых, дома нет атмосферы кафе или ресторана, а люди идут туда не только поесть, но и приятной обстановкой насладиться, — пояснил эксперт. — Во-вторых, доставлять можно лишь весьма ограниченный перечень блюд. В основном это суши, роллы, шашлыки, выпечка. Есть одно и то же людям надоест, они будут ходить в рестораны за разнообразием.

По мнению Дмитрия Бобровского, фактор пандемии сейчас играет все меньшую роль.

— Если год назад москвичи боялись ходить даже в супермаркеты и торговые центры, то сейчас эти заведения снова полны. Горожане, похоже, просто устали бояться. К тому же многие привиты или переболели. Так что сценарий «я боюсь идти в кафе, поэтому закажу готовые блюда домой» актуален все меньше.

Еду заказывают не завсегдатаи ресторанов, а те, кому просто лень или некогда готовить. Число этих людей достаточно стабильно, и вряд ли оно вырастет.

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