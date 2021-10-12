Как работают пункты по проведению экспресс-тестов на ковид

Медицинская сестра Анна Курицына (слева) проводит экспресс-тест на коронавирус москвичу Всеволоду Малинину / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице открылось 20 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. 12 октября «Вечерняя Москва» побывала в одном из них и узнала, как организован процесс сдачи анализа.

В самом центре Москвы — Главном универсальном магазине — уже два дня работает пункт для проведения экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Сюда приходят все желающие, кто хочет проверить себя и убедиться, что он здоров.

— Процесс занимает примерно 10 минут вместе с заполнением анкеты и забором биоматериала, — рассказал главный внештатный специалист по первичной медикосанитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Еще примерно 15 минут нужно будет подождать результат теста.

Организовано все на высоком уровне. К самому пункту ведут яркие указатели. На входе посетителей встречают сотрудники. Они уточняют цель визита, выдают специальную анкету, для заполнения которой установлены с учетом социальной дистанции столики и стулья.

Сам тест проводится в отдельном кабинете.

— Медицинский работник берет мазок со слизистой носа, затем опускает палочку со взятым биоматериалом в специальную канюлю с жидкостью, — пояснил Андрей Тяжельников. — После этого полученный раствор капают на прибор, который покажет, есть у человека вирус или нет.

Если результат экспресс-теста на коронавирусную инфекцию отрицательный, то посетителя со спокойной душой отпускают.

— Если же тест оказывается положительным, то мы здесь же сразу берем ПЦР-тест, который будет готов примерно в течение суток, — добавил Тяжельников. — При этом человеку необходимо самоизолироваться до получения результата, желательно сразу отправиться домой, чтобы минимизировать контакты с другими людьми.

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения также подчеркнул, что при наличии симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

— Пользоваться услугой по экспресс-тестированию стоит, если вы хорошо себя чувствуете, но, например, предполагаете, что были в контакте с больным коронавирусом, — сказал он.

И все же причины сдать быстрый тест у всех разные. Москвич Всеволод Малинин пришел провериться перед походом на концерт.

— Иду на мероприятие и решил для себя убедиться, что здоров. Ведь если вдруг болею бессимптомно, то могу заразить других людей, — поделился он. — К счастью, результат теста отрицательный у меня.

СПРАВКА

С начала июля в столице проводился эксперимент, в рамках которого сравнивались результаты экспресс-проверки и ПЦР-тестирования. Экспресстесты показали эффективность в 85 процентах, а число ложноположительных тестов составило всего два процента .

За это время было проведено более 120 тысяч экспресс-тестов как заболевшим ОРВИ, так и проживающим с ними. Это позволило в 20 тысячах случаев незамедлительно начать лечение и не допустить развития тяжелого течения коронавируса.