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Школьное меню пришлось по вкусу родителям учеников

Юлия Панова

Общество
Школьное меню пришлось по вкусу родителям учеников
Светлана Соболева вместе со своим сыном, четвероклассником Артемом, дегустирует блюда из меню школьной столовой. Мальчику больше всего понравились макароны с мясом, а его мама похвалила борщ и овощной суп / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 октября в школе Марьина Роща имени В. Ф. Орлова провели первую дегустацию блюд, которые дают детям в столовой. Родители лично убедились в их полезности и вкусе.

В столовой раздается стук ложек о тарелки. Небольшое помещение столовой заполнено ароматами еды. Сегодняшнее меню большое, разнообразное. Молочная рисовая каша и ватрушки. Несколько видов супов: сибирский борщ с говядиной, рисовый и овощной на мясном бульоне. И куда же без второго. Тут и рагу из овощей с рыбными котлетами, и макароны с бефстроганов, и отварной рис с азу из говядины… У семьи Ивановых перед прилавком столовой разбегаются глаза. Что же взять на дегустацию? Правильный ответ — все. Не зря они пришли целой командой — мама Анна, папа Дмитрий и дочка-первоклассница Мария.

— Самый вкусный суп — борщ. Еще я поставил пятерку за кашу и азу с овощами. Хорошо, что у детей есть выбор. Был год, когда у нас старший ребенок ничего не ел в школе, потому что ему не нравились блюда, которые предлагали раньше в столовой. Дочка первоклассница, у нее таких проблем пока не возникает, — говорит Дмитрий Иванов.

Удержаться от того, чтобы не попробовать пару блюд из меню, сложно. Все выглядит очень аппетитно. Так как соли и перца на столах нет, макароны можно перемешать с подливкой к мясу — и появляется тот самый солоноватый вкус. А какой компот! Хочется унести его весь с собой.

На дегустацию приходят родители, обеспокоенные питанием своих детей в школе. Например, Светлана Соболева специально отпросилась с работы, чтобы попробовать, чем кормят ее сына — четвероклассника Артема.

— Он у меня часто жаловался, что ничего не ест. Я даю ему с собой бутерброды, но, сами понимаете, ими одними не наешься. А Артем много времени проводит в школе: четыре раза в неделю он остается здесь до 17:00, так как ходит на разные кружки, — говорит Светлана.

Ее сын говорил, что ему большая часть меню не нравится.

— Поэтому для меня важно прийти и попробовать блюда самой, — отмечает Светлана.

Она берет себе овощной суп и борщ — именно его больше всего хвалят дети.

Каждому присутствующему раздают по бланку, где можно высказать свое мнение. Там просят оценить по трехбалльной шкале блюдо и оставить свои пожелания, что можно было бы добавить в меню.

В итоге от требовательной мамы Светланы Соболевой повара получают заслуженные четверки. А макаронам она ставит тройку — они немного переварены.

— Мой сын не привередлив в еде. В детском саду он все ел, и дома не возникает проблем с тем, чтобы его накормить, — отмечает Светлана.

Сам Артем прибегает в столовую после занятия.

— Это я съем! — говорит мальчик, потянувшись к макаронам и мясу.

— Мы бы еще хотели предложить, чтобы еду можно было делить. Например, заказывать только салат и второе или есть только суп, — отмечает Светлана Соболева.

Такая возможность есть — можно выбрать индивидуальный план меню.

Большинство родителей остались довольны едой, которую дают детям. Блюда сбалансированы, питательны и полезны, без вредных добавок.

А витамины можно получить из фруктов. Их иногда дают на завтрак, или ребята могут купить их в буфете — стаканчик с апельсином, яблоком и киви стоит всего 40 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Майорова, заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы Марьина Роща имени В. Ф, Орлова:

— Мы будем делать дегустации регулярными. Хотим, чтобы все — школьники, родители и педсостав — слышали друг друга. Мы понимаем, что дети часто едят продукты со вкусовыми добавками. А дегустации — это хорошая возможность для родителей убедиться в разнообразии и полезности меню.

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