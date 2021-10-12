Школьное меню пришлось по вкусу родителям учеников

Светлана Соболева вместе со своим сыном, четвероклассником Артемом, дегустирует блюда из меню школьной столовой. Мальчику больше всего понравились макароны с мясом, а его мама похвалила борщ и овощной суп / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 октября в школе Марьина Роща имени В. Ф. Орлова провели первую дегустацию блюд, которые дают детям в столовой. Родители лично убедились в их полезности и вкусе.

В столовой раздается стук ложек о тарелки. Небольшое помещение столовой заполнено ароматами еды. Сегодняшнее меню большое, разнообразное. Молочная рисовая каша и ватрушки. Несколько видов супов: сибирский борщ с говядиной, рисовый и овощной на мясном бульоне. И куда же без второго. Тут и рагу из овощей с рыбными котлетами, и макароны с бефстроганов, и отварной рис с азу из говядины… У семьи Ивановых перед прилавком столовой разбегаются глаза. Что же взять на дегустацию? Правильный ответ — все. Не зря они пришли целой командой — мама Анна, папа Дмитрий и дочка-первоклассница Мария.

— Самый вкусный суп — борщ. Еще я поставил пятерку за кашу и азу с овощами. Хорошо, что у детей есть выбор. Был год, когда у нас старший ребенок ничего не ел в школе, потому что ему не нравились блюда, которые предлагали раньше в столовой. Дочка первоклассница, у нее таких проблем пока не возникает, — говорит Дмитрий Иванов.

Удержаться от того, чтобы не попробовать пару блюд из меню, сложно. Все выглядит очень аппетитно. Так как соли и перца на столах нет, макароны можно перемешать с подливкой к мясу — и появляется тот самый солоноватый вкус. А какой компот! Хочется унести его весь с собой.

На дегустацию приходят родители, обеспокоенные питанием своих детей в школе. Например, Светлана Соболева специально отпросилась с работы, чтобы попробовать, чем кормят ее сына — четвероклассника Артема.

— Он у меня часто жаловался, что ничего не ест. Я даю ему с собой бутерброды, но, сами понимаете, ими одними не наешься. А Артем много времени проводит в школе: четыре раза в неделю он остается здесь до 17:00, так как ходит на разные кружки, — говорит Светлана.

Ее сын говорил, что ему большая часть меню не нравится.

— Поэтому для меня важно прийти и попробовать блюда самой, — отмечает Светлана.

Она берет себе овощной суп и борщ — именно его больше всего хвалят дети.

Каждому присутствующему раздают по бланку, где можно высказать свое мнение. Там просят оценить по трехбалльной шкале блюдо и оставить свои пожелания, что можно было бы добавить в меню.

В итоге от требовательной мамы Светланы Соболевой повара получают заслуженные четверки. А макаронам она ставит тройку — они немного переварены.

— Мой сын не привередлив в еде. В детском саду он все ел, и дома не возникает проблем с тем, чтобы его накормить, — отмечает Светлана.

Сам Артем прибегает в столовую после занятия.

— Это я съем! — говорит мальчик, потянувшись к макаронам и мясу.

— Мы бы еще хотели предложить, чтобы еду можно было делить. Например, заказывать только салат и второе или есть только суп, — отмечает Светлана Соболева.

Такая возможность есть — можно выбрать индивидуальный план меню.

Большинство родителей остались довольны едой, которую дают детям. Блюда сбалансированы, питательны и полезны, без вредных добавок.

А витамины можно получить из фруктов. Их иногда дают на завтрак, или ребята могут купить их в буфете — стаканчик с апельсином, яблоком и киви стоит всего 40 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алена Майорова, заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы Марьина Роща имени В. Ф, Орлова:

— Мы будем делать дегустации регулярными. Хотим, чтобы все — школьники, родители и педсостав — слышали друг друга. Мы понимаем, что дети часто едят продукты со вкусовыми добавками. А дегустации — это хорошая возможность для родителей убедиться в разнообразии и полезности меню.