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Как подписка на связь и онлайн-кинотеатр поможет накопить на микроволновку

Алексей Зернаков

Общество
Как подписка на связь и онлайн-кинотеатр поможет накопить на микроволновку
Фото: pexels.com

Жители Москвы и Московской области могут получить в подарок скоростной домашний интернет от МТС. Это будет очень даже кстати на фоне продолжающегося тренда на удаленку и роста инфляции.

Без интернета трудно представить себе нашу жизнь, без него невозможны удаленная работа и учеба, онлайн-покупки, развлечения и общение с близкими и друзьями.

Сейчас у москвичей и жителей Подмосковья появилась возможность сократить расходы на связь, без преувеличения, с миром, получив интернет в подарок. Для этого запущен новый пакет услуг «Весь МТС». В него вошли мобильный интернет, голосовая связь и доступ к фильмам и сериалам онлайн-кинотеатра KION, а подарком идет домашний интернет.

Если сравнить с ежемесячной оплатой набора этих же услуг по отдельности, экономия средств составит от 550 до 650 рублей в месяц в зависимости от технологии подключения. На эти деньги можно побаловать себя чем-то вкусненьким, например, купить торт, а за год это уже повод купить новый элемент гардероба, микроволновку или другую бытовую технику, умный гаджет для ребенка.

— Последние полтора года научили нас решать через интернет-сервисы многие задачи — от учебы до оплаты ЖКХ, от работы до онлайн-экскурсий. Так, до 3,5 миллиона человек Москве в пик пандемии были переведены на удаленную работу, количество онлайн-платежей за покупки и услуги за год выросло почти на треть, трафик передачи данных в Московском регионе вырос на 40 процентов, — прокомментировал директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС Алексей Липилин. — Мы понимаем, насколько необходим сегодня этот ресурс, поэтому готовы предоставить его нашим клиентам в подарок.

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