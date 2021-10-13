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Директор школы: экспресс-тестирование детей на COVID-19 не будет мешать образовательному процессу

Марьяна Шевцова

Общество
Директор школы: экспресс-тестирование детей на COVID-19 не будет мешать образовательному процессу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В десяти московских школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учащихся. Директор школы № 1788 Александр Ездов рассказал, почему это важно.

— Наша школа — одна из участниц пилотного проекта по проведению для ребят экспресс-тестов на коронавирус. Мы в первую очередь заботимся о наших детях. Считаю, что это уникальная возможность выявлять инфекцию и не дать ей распространяться. При этом семьям не нужно тратить время и деньги на проведение тестирования. Такие тесты свободно продаются в аптеках, но, к сожалению, стоят недешево, — рассказал он.

В школе, по словам директора, все организовано бесплатно.

— Тесты будут делать во время учебного дня с учетом составленного нами графика. Это практически никак не затронет образовательный процесс. При этом мы позаботимся о безопасной организации процесса: каждый класс будет сдавать тест отдельно от других, то есть мы разведем потоки учеников из разных классов, — пояснил Александр Ездов.

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