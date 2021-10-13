Астролог рассказала, какие знаки зодиака становятся худшими отцами

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17 октября россияне впервые в истории официально отметят День отца. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом разобралась, кто из знаков зодиака имеет все шансы стать папой мечты, а кому эта роль дается сложно и с переменным успехом.

Овен

Папа-Овен — сумасшедший энтузиаст. Когда в семье появляются дети, он начинает их привлекать к самым разным делам: красить забор, ковыряться в огороде, лазать по горам, ходить в походы. С таким папой не соскучишься. Потом дети всегда с ностальгией вспоминают свое детство.

Телец

Папа-Телец предпочитает с раннего детства учить детей рачительности, вниманию к деталям и прививает любовь к труду. Он будет вместе с отпрысками учиться рисовать, заниматься уроками, мотивировать на успехи и, самое главное, закладывать основы финансовой грамотности.

Близнецы

СПапой-Близнецами всегда очень интересно и весело. Он не сидит на месте, берет детей гулять, путешествовать, на встречи с друзьями. Учит навыкам коммуникации и любви к приключениям. Дети Близнецов растут очень любознательными и интеллектуально развитыми.

Рак

Папа-Рак — лучший друг, который в трудную минуту поможет разобраться в проблеме, утешит и скажет важные слова. У детей с Раками особые отношения, сильная привязанность. Любовь и забота не пропадает и во взрослой жизни детей.

Лев

Папа-Лев строг и требователен. Уделяет большое внимание формированию у ребенка здоровых амбиций, желания достигать вершин в любом деле и при этом выглядеть всегда как с иголочки. Поэтому у Львов вырастают деловые дети, которые уже с первого класса всем раздают указания.

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Весы

Отцы-Весы не из тех, кто будет поощрять школьные драки и желание ребенка постоять за себя любыми способами. Всегда научат, как поставить обидчика на место с помощью слов. Весы следят за тем, как развивается творческий потенциал ребенка.

Скорпион

С отцами-Скорпионами сложно. Они не дают поблажек своим детям, подвергают жесткой критике, требуют всегда больше и повторяют, что в жизни нужно быть готовым к борьбе в первую очередь. С такими отцами сложно, и многие дети копят обиду, однако во взрослом возрасте начинают ценить этот опыт.

Стрелец

Стрельцы-отцы растят себе компаньонов для будущих приключений и путешествий. Своих детей они начинают с раннего возраста брать в походы, помогают встать на лыжи, прыгнуть с парашютом и покорить свою гору. Главное, чему учит Стрелец, — не бояться рисковать.

Козерог

На первый взгляд, отец-Козерог занудный. Сидит с уроками детей, учит их терпению, трудолюбию, не отступать перед проблемами. На эмоции суховат и не будет пускать слезу радости от дневника с пятерками. Но такой отец всегда будет опорой и защитит.

Водолей

С отцами-Водолеями дело обстоит двояко. С одной стороны, он умеет увлекать детей своими идеями, и они перенимают способность видеть больше, чем другие. С другой — они так часто увлекаются своими делами, что семья просто отходит на второй план.

Рыбы

У Рыб-отцов есть одна большая проблема. Они не умеют воспитывать детей, поскольку сами остаются наивными и чувствительными детьми чуть ли не до старости. Они скорее становятся приятелями, которые что-то посоветуют на ходу, но зато дети доверят им сокровенное.