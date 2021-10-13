«Научилась жить дальше»: Ирина Безрукова — о своей книге, женщине будущего и конкуренции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Ирина Безрукова представила книгу-автобиографию «Жить дальше». На презентации она рассказала «Вечерней Москве» о способах справиться с трагедиями, идеальном отдыхе и гражданской позиции.

— Ирина Владимировна, что подтолкнуло вас на создание книги?

— Во время самоизоляции мне позвонил мой директор и спросил, не хочу ли я написать книгу. Я сначала отнекивалась, а потом он сказал такую вещь: «Я заметил, как часто к вам в социальных сетях обращаются те, кто потерял близких. Они ждут от вас подсказки, им кажется, что вы знаете ответ на вопрос — как продолжать жить дальше, несмотря ни на что». И что у меня богатый жизненный опыт и мне точно есть чем поделиться.

Первую часть книги я решила посвятить своей автобиографии, потому что молодое поколение не знает, с чего я начала свой творческий путь. А в последней главе я рассказываю, как можно восстановиться после тяжелых жизненных травм и потери близкого человека.

— Как после испытаний (в 2015 году скончался сын Андрей. — «МВ») вам удалось сохранить самообладание?

— Работа — это мое спасение. Я человек ответственный, и если что-то кому-то пообещала, то обязательно сделаю, как бы плохо я себя ни чувствовала. Но если вы считаете, что я уже со всем справилась, то это не так. Просто когда я нахожусь в состоянии, которое не хотела бы показывать другим людям, я уединяюсь. Ведь любая эмоция человека имеет способность передаваться другим. Мы все пересекаемся своими энергетическими полями. Если ты в состоянии гармонии и радости, ты транслируешь это в мир. Или ты транслируешь в мир свой стресс и негатив. Поэтому, когда мне тяжело, я уединяюсь.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Были какие-то занятия, помимо работы, которые отвлекали от негативных мыслей?

— У меня удивительная профессия, благодаря которой я имею множество интересных хобби. Однажды я снималась в сериале «Графиня де Монсоро», где играла королеву Франции, Луизу Лотарингскую. И начала постигать основы верховой езды. Если я играю врача, то изучаю эту область. Когда-то я даже присутствовала на пластической операции. Между прочим, отстояла всю процедуру, несмотря на то что была близка к полуобморочному состоянию.

— А есть ли место экстриму в вашей жизни?

— Да, я люблю активный отдых, принимала участие в телеиграх «Форд Боярд», «Последний герой». Сначала очень боялась и всячески отказывалась. Но потом сдалась. 15 дней жила на острове. С собой у меня был только небольшой рюкзак с одеждой. Никаких палаток и спальных мешков. И все это время мы буквально спали под пальмой со своими друзьями-коллегами, варили на костре «суп из топора», ели кокосы, выигрывали какието продукты. Мы, как Робинзон, реально были выброшены на необитаемый остров.

— На прошедших выборах многие звезды баллотировались в Госдуму. А вы никогда не задумывались о политической карьере?

— Несколько лет назад мне предложили баллотироваться. И я, мягко говоря, удивилась. Человек, который мне звонил, был членом одной из политических партий. Когда я сказала ему, что я актриса, а не политик, не юрист и даже не руководитель, у меня нет менеджерских качеств и вряд ли я смогу заниматься законотворчеством, он сказал: «Зато наших будет больше». И я поняла, что быть «говорящей головой» и от чьегото имени продвигать чужие интересы мне точно не нужно. Думаю, в Госдуме в идеале должны работать люди политически грамотные, умные, чистые, светлые, по большей части мужчины.

Я считаю, что есть области, в которых хороши женщины, ведь они более чувствительны и интуитивны. А политика — это все же больше мужская сфера.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Как вы думаете, женщина будущего, какая она?

— Жизнь удивительная, переменчивая, особенно последние два-три года. Но мне хочется верить, что женщина будущего по-прежнему женственна, несмотря на тот пост, который она занимает. Часто бизнес-леди вынуждены конкурировать с представителями сильного пола, прокачивая в себе чисто мужские качества. Некоторые умеют перестраиваться после работы, а некоторые нет. Также я надеюсь, что женщины будущего останутся нежными, заботливыми и взаимно любимыми, потому что, как бы мы ни говорили «я сама», иногда так приятно, когда кто-то решает твои проблемы.

— Вы из Ростова-на-Дону. Какие самые яркие воспоминания у вас связаны с этим местом?

— Это очень солнечный, яркий, красивый, купеческий город, который стоит на высоком берегу Дона. А купаться мы ходили на левый берег реки, который местные жители всегда называли «левбердон». Приезжие обычно не понимают, что это такое. А еще в Ростове очень открытые люди, по темпераменту очень напоминают одесситов. Если в автобусе кто-то рассказывает подружке историю, то к разговору легко подключаются и другие пассажиры.

И, конечно же, это казачество. С детства я видела настоящих казаков, сильных, цельных людей, преданных своему делу. И естествен но — это Дон. Там все, от маленькой девушки до старенькой бабушки, умеют удить рыбу и знают массу вкуснейших рецептов ее приготовления.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— Вы не только актриса, но и тифлокомментатор (человек, который описывает незрячим людям все, что происходит на сцене. — «МВ»). Как вы к этому пришли?

— Когда у меня был перерыв в работе, я потратила это время на обучение в РЕАКОМП (организация, занимающаяся реабилитацией инвалидов по зрения. — «МВ»). В 2013 году в Московском губернском театре мы сделали первый спектакль, доступный для незрячих. Люди с ограниченными возможностями получили рации и наушники, а я, сидя в кабинке тифлокомментатора, рассказывала им весь спектакль, все 3,5 часа — как выглядит зал, как погас свет, открылся занавес, кто на сцене и что там творится. И мы продолжаем развивать эту историю. Сейчас я занимаюсь новым проектом в этом направлении.

ДОСЬЕ

Актриса Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино». Со второго курса училища служила в Ростовском академическом театре драмы имени Горького. В 1990 году играла в Московском театрестудии под руководством Олега Табакова.

Искушение рублем

Актриса вспоминает историю из детства, за которую ей до сих пор стыдно. Однажды она пришла в гости к подруге и увидела, что на столе лежит рубль. По тем временам — сумма немаленькая. На нее можно было купить целых три пломбира. Ира долго стояла над монеткой в мечтах о мороженом. И хотя рубль остался лежать на месте, артистке до сих пор очень стыдно за свои мысли о воровстве.

Спасла Газманова-младшего

Знакомство Ирины Безруковой с семьей Газмановых было очень необычным. Однажды она отдыхала на даче в Серебряном Бору, взяла на прокат катамаран. Наслаждаясь прогулкой по воде, актриса заметила группу мальчишек, один из которых плыл на пределе сил. Недолго думая, она помогла ему забраться на край катамарана. Мальчиком оказался Родион Газманов.

Только ЗОЖ

Актриса признается: секрет ее молодости — раздельное питание и отсутствие вредных привычек. Какое-то время она даже практиковала вегетарианство, но потом вернулась к мясным продуктам. Также Безрукова считает, что лучшая зарядка — это сон.

Стала героиней турецких газет

Когда-то Ирина находилась на съемках в Турции и актеры решили отдохнуть в местном клубе. И вдруг артистка увидела, что один из танцоров клуба неудачно нырнул во время шоу, ударился головой и потерял сознание. Безрукова кинулась к нему с криком «я врач». Она знала, какие действия принимать в этом случае. Артистка сделала танцору массаж сердца и искусственное дыхание, после чего он пришел в сознание. Утром местные газеты пестрили заголовками «Русская актриса спасла танцора».

Хуже всех на экране

Актриса считает, что первые восемь фильмов, в которых она снялась, вызывали у нее горячку, ей казалось, что она выглядит хуже всех на экране. Избавилась она от этих мыслей только спустя несколько лет работы в кадре.