Как отличить сотрудника коммунальных служб от мошенника

Слесарь Мосгаза Михаил Булычев проводит плановое техническое обслуживание газового оборудования / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице полным ходом идет внеплановая проверка газового оборудования. Для многих это время — настоящий стресс. Вдруг за улыбчивым газовиком скрывается мошенник? «Вечерняя Москва» разбиралась, как отличить специалиста от преступника.

Из-за того, что граждане боятся, что к ним в дом придет мошенник, страдают и настоящие сотрудники профильных ведомств. Люди с осторожностью относятся к любому неожиданному звонку или стуку в дверь и часто просто не пускают в дом специалиста. Поэтому службы не стоят на месте и развиваются вместе с технологиями.

— Теперь каждый житель может запустить чат-бот в нашем телеграм-канале, — рассказали в пресс-службе Мосгаза. — Он расскажет о том, когда ожидается проверка оборудования специалистом.

Там же можно оставить обратную связь после прихода мастера и узнать полезную информацию.

Также при любом вопросе можно обратиться на горячую линию по телефону «104» и уточнить у оператора, посылали ли по вашему адресу специалиста, и кого именно.

А вот в Мосэнергосбыте решили проблему с возможной подделкой удостоверений технологично и в духе нашего времени. Специальный QR-код, который сможет «считать» любой человек с помощью смартфона, должен показать фамилию, имя и отчество сотрудника, его должность и подразделение, где он работает.

КСТАТИ

По закону жильцы обязаны впускать сотрудников газовой службы. При отказе человеку грозит административная ответственность, сообщает столичная прокуратура. А если вы в даты проведения проверок уезжаете, то оставьте ключи доверенному соседу. Это нужно для общей безопасности.