Больше рыбы, мощнее защита: как укрепить иммунитет в осенний сезон

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В столице стартовала прививочная кампания против гриппа, но специалисты подчеркивают, что и обычными мерами укрепления иммунитета пренебрегать не следует. Особенно это касается людей старше 40 лет. «Вечерняя Москва» выяснила, что еще, наряду с прививкой, поможет улучшить сопротивляемость организма заболеваниям.

По наблюдениям специалистов, люди старше 40 значительно сложнее переносят заражение «дельта»штаммом COVID-19. Впрочем, это не единственная угроза — в межсезонье люди намного чаще заболевают гриппом и ОРВИ.

Генеральный директор медцентра иммунокоррекции Людмила Лапа подчеркивает, что над укреплением иммунитета можно и нужно работать самостоятельно.

— Важно укреплять иммунитет, особенно сейчас, когда высок риск подхватить ОРВИ, — отмечает она. — Поэтому необходимо одеваться тепло, по погоде, носить перчатки и маску. Причем маску, защищающую органы дыхания, важно носить даже на прогулке в лесу, где пока не лег снег, в воздухе летает пыль и гниет листва — это отличная атмосфера для жизни грибков.

—Эти меры не будут нагружать иммунитет, — поясняет Людмила Григорьевна. — А укрепить его помогут кальций и витамины D, С, В. Некоторые ошибочно считают, что витамин D можно получить в солярии, но я бы не советовала такой способ, особенно людям старшего возраста. В солярии ультрафиолет имеет не длинные, как у солнца, лучи, а тепловые, что скорее дает цветовой эффект. Больше всего кальция и витамина D в морепродуктах, цитрусах и томатном соке, которые необходимо включить в свой рацион. Молоко, в котором тоже есть кальций, я рекомендую пить детям, а вот аллергикам и пожилым людям советую очень осторожно относиться к молоку, имеющему «длинные» белки, которые плохо усваиваются. Поэтому этот продукт хорошо пить только после термической обработки.

Укрепляют иммунитет не только правильное питание, но и физические упражнения — утренняя зарядка или пешие прогулки в течение 40 минут, так как за это время организм успевает активизировать сердечно-сосудистую и иммунную системы.

— Улучшают иммунитет и позитивные эмоции, — говорит доктор Лапа.— А вот стрессы ослабляют иммунную систему. Не прибавляют сил организму и злоупотребление алкоголем и сигаретами. Сейчас также стоит отказаться от строгих диет, которые ведут к дисбалансу белков, жиров и углеводов.

КСТАТИ

У лимфоцитов отличная «иммунная память». Они навсегда «запоминают» врага, и если знакомый вирус, грибок или возбудитель инфекции снова попадает в организм, то лимфоциты быстро вырабатывают много антител и быстро побеждают. На этой особенности клеток крови основаны прививки.