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Нового худрука Театра сатиры встретили аплодисментами

Наталья Тростьянская

Общество
Нового худрука Театра сатиры встретили аплодисментами
Покинувший пост художественного руководителя Театра сатиры народный артист Александр Ширвиндт (слева) и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский (в центре) представили коллективу театра нового художественного руководителя — режиссера, сценариста и продюсера Сергея Газарова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 13 октября, коллективу Театра сатиры представили нового художественного руководителя. Им стал актер, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Газаров.

Актеры театра собрались в зрительном зале. В свете софитов на сцене стояли деревянные столы. Вода, микрофоны, стулья как бы намекали на серьезность и важность предстоящего события. Как только актеры заметили оживление за кулисами, в зале раздались аплодисменты, под них на сцену и вышли руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, директор театра Мамед Агаев, покинувший пост художественного руководителя народный артист Александр Ширвиндт и его преемник Сергей Газаров.

— Этот день достаточно волнительный, если не самый волнительный в моей творческой жизни, — взял слово новый худрук, — и как для любого творческого человека, который пытается двигаться вперед, развиваться, очень важный.

Газаров заверил, что понимает плюсы и минусы новой должности, осознает всю ответственность, которую берет на себя, и масштаб предстоящих задач. Прежде чем согласиться, он спросил сам себя, сможет ли принести театру пользу. В итоге наметил план развития.

— Просто пересесть в кресло — это, конечно, не про меня, — подчеркнул Сергей Газаров. — В театре буду руководствоваться работой, которая имеет результат.

При этом новый худрук иллюзий не строит: одному ему не справиться. Он попросил у творческого коллектива и руководства поддержки.

— Я не представляю, как Александр Анатольевич (Ширвиндт. — «ВМ») просто возьмет и уйдет, этого не может быть. Он же столько здесь прожил, знает абсолютно все, — сказал он. — Предлагаю оставить его в театре в должности президента — действующего, а не номинального.

Это предложение поддержал Александр Кибовский.

— Это не рисованная сценка, все правда и надо решать прямо сейчас, — обратился к Ширвиндту Александр Кибовский. — После такого количества лет, проведенных здесь, конечно, можно остаться просто артистом, выходить сюда, собирать залы. Но важна и преемственность. Это важное решение для всех, кто сидит в зале. Если нужна поддержка коллектива, он поддержит.

Артисты театра подкрепили слова Кибовского аплодисментами.

— Приятно, что в нашей сегодняшней акции есть эксклюзив, — взял ответное слово Александр Ширвиндт. — Как показывает жизнь: человека или выгоняют, он становится худруком в изгнании, и отсюда начинается бог знает что, или его выносят вперед ногами, и мимо него обратным ходом уже идет новый худрук... А у нас намечается примерный вариант. Хотя я всегда говорил, что президент — безумная придумка. Какая-то мистика, но интересная.

Театральному искусству Александр Ширвиндт отдал 66 лет своей жизни. Как признался сам, обижаться ему не на что. Последние 20 лет работал в коллективе, который стал ему семьей. Новому художественному руководителю он пожелал найти свой путь и не подвергать творчество репрессиям.

— Бережное отношение к сидящим здесь, Сереженька, необходимо, — дал наставление Сергею Газарову Александр Ширвиндт.

При этом в воздухе повис вопрос: соглашается ли он стать президентом? Расставить все точки над i помог Александр Кибовский. Опираясь на ремарку Ширвиндта, что «президент — должность выборная», глава Департамента культуры обратился к сидящим в зале артистам с просьбой проголосовать. Кандидатуру Александра Ширвиндта творческий коллектив поддержал единогласно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мамед Агаев, директор Московского академического театра сатиры:

— Мы все устали видеть темный зал, закрытую сцену. Мое пожелание новому художественному руководителю, чтобы побыстрее наша труппа стала работать и к нам вернулись наши зрители. Дай бог, чтобы получилось вместе работать. Желаю всем удачи. И я хочу видеть наших артистов на сцене. Отдельное спасибо Александру Ширвиндту за годы, которые мы работали вместе.

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