Антон Кульбачевский: Столица сохраняет естественную среду

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

14 октября в России отмечают День работников заповедного дела. По случаю праздника «Вечерняя Москва» расспросила руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, есть ли в Москве заповедники и что может стать памятником природы.

— Антон Олегович, сколько в Москве особо охраняемых природных территорий (ООПТ)? В чем их уникальность?

—Сегодня в Москве 142 ООПТ: природно-исторические парки «Измайлово», «Битцевский лес», «КузьминкиЛюблино», «Покровское-Стрешнево», «Тушинский» и заказники «Теплый Стан», «Тропаревский», «Долина реки Сетунь» и другие. Это все обширные зеленые территории с богатой флорой и фауной. Природные территории отличаются неповторимой красотой, они способствуют оздоровлению окружающей среды и позволяют жителям мегаполиса отдохнуть на свежем воздухе.

— Кто и по каким критериям определяет, какая зеленая территория должна стать особо охраняемой?

— В Москве приняты законы, которые регулируют этот процесс. В частности, утверждена схема развития и размещения ООПТ в столице.

— Чем особо охраняемые территории отличаются от заповедников?

— Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В соответствии с федеральным законодательством это могут быть государственные природные заказники и заповедники, в том числе биосферные, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Субъекты России могут устанавливать и иные категории ООПТ регионального и местного значения. В Москве, например, есть природно-исторические, экологические парки, заповедные участки, городской лес, водоохранные зоны и другие.

Таким образом, заповедник — это одна из форм ООПТ, установленная федеральным законодательством. В границах государственных природных заповедников обеспечивается наиболее строгое соблюдение требований и норм природоохранных законов. Некоторые участки в заповедниках вообще могут быть закрыты для посещения. На территории Москвы государственные природные заповедники отсутствуют.

— Правда ли, что под охрану могут взять одно дерево?

— Если отдельное дерево имеет научную, историческую, культурную или, может быть, эстетическую ценность, то, конечно же, его возьмут под охрану. В Москве, например, немало очень старых дубов со своей удивительной историей, связанной с посадкой или произрастанием, их потеря стала бы невосполнимой. Так, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» статус памятника природы получил «Петровский дуб» — старинное дерево возрастом более 200 лет.

— Какие программы помогают увеличить количество зеленых насаждений в городе?

— Их много. Например, семейно-экологический проект «Наше дерево»: все желающие могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский выпускает в естественную среду обитания ястреба-тетеревятника, которого выходили в подведомственном департаменту Центре реабилитации диких животных / Фото: АГН Москва

— Тяжело ли в условиях мегаполиса сохранять естественные природные системы?

— Мы стараемся не просто сохранить, а приумножить природное наследие. Понимая, что люди все равно будут гулять на природных территориях, обустраиваем для посетителей тропинки и дорожки. В рекреационных зонах, где находятся спортивные и детские площадки, проводим разные активности.

— Какие редкие животные обитают в Москве?

— В прошлом году специалисты зафиксировали на природных территориях более 40 видов краснокнижных птиц и более 10 видов млекопитающих. Из редких животных замечены горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. В числе краснокнижных птиц — широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие. Кроме того, в прошлом году специалисты обнаружили виды, которые считались исчезнувшими в Москве: серая утка и осоед. Это результат большой работы, которая включает в себя поддержание, восстановление и развитие экосистем. В городе проходят реабилитация нарушенных природных комплексов и их частей, биотехнические мероприятия, необходимые для комфортного существования редких видов животных и растений.

— Антон Олегович, а что считается памятником природы?

— Памятник природы — ООПТ, на которой представлены уникальные, редкие и хорошо сохранившиеся объекты живой или неживой природы, имеющие повышенную природоохранную и историко-культурную ценность.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ООПТ

— Старайтесь ступать по маршрутной тропе, а не по растительности.

— Разводите огонь только в специально отведенных и оборудованных местах — мангальных зонах.

— Громкие звуки и музыка пугают животных. Слушайте пение птиц и шорох листвы.

— Внимательно следите за домашними питомцами. Собаки и кошки — хищники, по недосмотру могут погибнуть дикие обитатели парка, в том числе наземногнездящиеся птицы.